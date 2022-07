Maar liefst negen tandems in strijd om Bronzen Bartje in Norg

Op dinsdag 26 juli organiseert Stichting Norgermarktconcours haar avondconcours. Hier wordt ook de 3e wedstrijd in het kader van de mede door de Provincie Drenthe mogelijk gemaakte meerspancompetitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’ verreden. Hiervoor is een record aantal van maar liefst negen tandems ingeschreven.

Dit jaar heeft de organisatie van het ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’ voor de rubriek tandems gekozen. Hierbij lopen de tuigpaarden dus voor elkaar voor een tweewielig rijtuig, een zeer stijlvol rijtuig dat ook voor de damesrubrieken wordt gebruikt. Dat maakt deze competitie dit jaar extra interessant aangezien het rijden van een tandem veelal als het meest moeilijk gezien wordt.

Voorpaard heeft veel vrijheid

Normaal gesproken zou je denken, hoe meer paarden, hoe moeilijker het is voor de rijder om voor een optimale show te zorgen. De moeilijkheid bij een tandem zit hem onder andere in het feit dat het voorpaard heel veel vrijheid heeft doordat deze los in de strengen voor het achterpaard loopt. Daarnaast moet een voorpaard gedurende de wedstrijd goed voorwaarts blijven maar mag hij niet trekken, de strengen mogen niet op spanning komen. Daarnaast is het belangrijk dat het achterpaard netjes achter het voorpaard blijft lopen. Hij moet niet voorbij het voorpaard willen, al kan dat natuurlijk in de praktijk ook niet.

Negen rijders

De wedstrijd in Norg kent volgende week overigens nog een extra moeilijkheid aangezien de rijders niet alleen in de baan zijn maar in totaal met negen. Dat vereist dus extra veel stuurmanskunst.

Tussenstand Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje

1. Derk Jan Mekkes, Doezum

2. Jan Jordans, Landhorst

3. Leendert Veerman, Wittelte

4. Martien Verboord, Vlijmen

5. Niek Alting, Jipsingboertange

6. Richard Hofstra, Lutkewierum

7. Teus van Laar, Nijkerk

Bron: Persbericht