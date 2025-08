Magnifiek prolongeert Kampioenschap KWPN-dekhengsten

Op Concours HIppique Buitenpost het Vert-kampioenschap KWPN-dekhengsten verreden. Voor de vierde keer op rij ging deze titel naar de schimmelhengst Magnifiek. Hij werd overigens dit seizoen na het winnen van de Oregon Trofee in februari tijdens Indoor 's-Hertogenbosch nog niet weer op een buitenwedstrijd uitgebracht.

De strijd om het KWPN-dekhengstenkampioenschap had vier deelnemers. Twee werden uitgenodigd voor het overrijden. En die herkansing leverde de achtjarige Magnifiek (Idol uit Helise keur van Atleet, f. Henri Kruidhof uit Rouveen) van en met Lambertus Huckriede die titel op.

Jurylid Erik de Gooyer licht één en ander toe: “Magnifiek verdiende zijn titel metname tijdens het overrijden. We hadden bij de eerste omloop Olympus als eerste binnengeroepen, die twee waren aan elkaar gewaagd. Maar tijdens het overrijden trok Magnifiek alle registers open en was hij duidelijk de winnaar. Hij pakte heel veel bodem, bewoog met veel lossigheid door het lijf, had een goed ondertredend achterbeengebruik en maakte heel veel front. Daarbij toonde hij een groot zweefmoment en een hooggrijpend voorbeengebruik.”

Reservekampioen

Harrie van Middelaar werd daarbij dus resevekampioen met de zesjarige Olympus HS (Icellie uit Indalina elite van Colonist, f. Henk Minkema uit de Wilgen), van Handelshuis Schuttert. Erik: “Olympus kwam heel mooi binnen, had ook een heel deftig front maar daar waar de schimmel tijdens de herkansing steeds beter werd moest Olympus toch iets toegeven op zijn show. Hij was tijdens het overrijden soms ietsje scheef gesteld en moest in het voorbeengebruik toegeven op dat van de winnaar. Maar de verschillen waren klein.”

Derde en vierde

Plaats drie was voor de zevenjarige Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day, f/g. Jan Thijs Seinen uit Punthorst), mede-ger. en rijder Albert Lueks uit Diever. Neon GSM was even eerder in de ereklasse overigens ook al derde geworden. Erik: “Neon liet een goede verrichting zien en deed zeker mee maar zijn staartdracht kwam het totaal beeld niet ten goede.”

Richard Hofstra kwam met de achtjarige hengst Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, f. H. Hazelaar uit Dalen, ger. Lambertus Huckriede uit Enschede) in de baan en werd vierde. Erik: “Ook dat paard gaf gaandeweg de wedstrijd goed partij maar ook daar deed de staartdracht afbreuk aan het totaalbeeld.”

Bron: KWPN