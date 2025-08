Marcel Ritsma wint Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje

Afgelopen dinsdag werd in Norg de finale verreden van de Klavertje Drie competitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje 2025’. In die finale kreeg Jan Jordans de meeste steun van het publiek en voorpaard King reageerde daar fantastisch op. Hij bleef maar showen en dat werd beloond met de overwinning. Aangezien Marcel Ritsma in de finale Niek Alting voor wist te blijven was de winst in de competitie voor hem.

De competitie kende dit jaar twee wedstrijden en een finale. Niek Alting won in Exloo en Marcel Ritsma won in Eext. Ze gingen samen aan de leiding in de tussenstand. De derde wedstrijd in Oosterhesselen (Het Zuidenveld) kwam helaas te vervallen.

Vijf deelnemers

Deze, door de Provincie Drenthe mogelijk gemaakte meerspancompetitie, kende vijf deelnemers. Derk Jan Mekkes, Marcel Ritsma, Niek Alting, Jan Jordans en Martien Verboord kwamen in deze volgorde binnen en dat is iedere keer weer indrukwekkend bij meerspannen. Het werd een prachtige wedstrijd waarbij de rijders er alles aan deden om hun paarden optimaal voor te stellen. Applaus van het publiek klonk er als waardering voor deze toprijders tijdens de gehele wedstrijd. Het was genieten van tuigpaardensport op het hoogste niveau.

Niek Alting vijfde

Na de eerste omloop was er een definitieve derde plaats voor Derk Jan Mekkes met Roelofsen Horsetrucks Jaims H (v. Bentley VDL) van Jelke Hut, Parolus (v. Cizandro) van H. Bos en Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) van Stal Mekkes. Gevolgd door Martien Verboord met zijn El Nino V (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert) en Dondroniem (v. Uromast) van Stal Boonstra. Niek Alting moest dit keer genoegen nemen met de vijfde plaats met Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Alting/Ruinemans, de voormalige dekhengst Ditisem (v. Roy M) van de familie Muggen en New Eclipse (v. Fantijn) van de combinatie Alting/Oldenburger.

Jan Jordans wint finale wedstrijd

Het was genieten van tuigpaardensport op het hoogste niveau. Twee rijders kregen een uitnodiging van de jury om nogmaals de strijd aan te gaan,: Marcel Ritsma met Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniëls (v. Manno) van de familie Pos en Prins Jan (v. Cizandro) R. en C. Mulder en Jan Jordans met King (v. Fantijn), Haarman (v. Manno) en Mac Cloud (v. Dylano).

Jan Jordans won de finalewedstrijd en werd derde in de competitie. (Foto: Rosan Wilts)

Aangezien Marcel in de finale Niek Alting voor wist te blijven was de winst in de competitie binnen maar er moest nog voor de winst in de finalewedstrijd gestreden worden. De heren gingen er echt voor en het publiek leefde enorm mee. De uiteindelijke winst in de finale ging naar Jan Jordans.

Terug in Norg

Door omstandigheden werd de finale vorig jaar tijdens de Nationale Tuigpaardendag in het Gelderse Lunteren verreden maar nu was die weer terug waar die hoorde, op Drentse grond. Het grote terrein in Norg, zonder hindernissen, was bij uitstek geschikt voor deze geweldige rubriek. De rijders showden hun paarden vol overgave. Het is één van de hoogtepunten tijdens dit altijd bijzonder sfeervolle en zeer goed bezochte concours.

Uitslag finalewedstrijd:

1. Jan Jordans met King (v. Fantijn), Haarman (v. Manno ) en Mac Cloud (v. Dylano) van Stal Jordans

2. Marcel Ritsma met Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniëls PSH (v. Manno) van de familie Pos en Prins Jan (v. Cizandro) van R. en C. Mulder

3. Derk Jan Mekkes met Roelofsen Horsetrucks Jaims H (v. Bentely VDL) van Jelke Hut, Parolus (v. Cizandro) van H. Bos en en Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) van Stal Mekkes

4. Martien Verboord met El Nino V (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert) van Stal Verboord en Dondroniem (v. Uromast) van Stal Boonstra

5. Niek Alting met Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Ruinemans/Alting, Ditisem (v. Roy M) van de familie Muggen en New Eclipse (v. Fantijn) van de combinatie Oldenburger/Alting

Uitslag competitie:

1. Marcel Ritsma

2. Niek Alting

3. Jan Jordans

4. Derk Jan Mekkes

5. Martien Verboord

Bron: Persbericht