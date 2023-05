Niek Alting wint eerste wedstrijd ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’

Niek Alting heeft met zijn span Lord Liberty L (v. Fabuleus) en Luitenant (v. Fantijn) de eerste wedstrijd van meerspancompetitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’ in Eext gewonnen. Maar liefst zeven tandems kwamen in de baan en daarmee bewijst deze competitie opnieuw een enorme stimulans te zijn om deel te nemen.

Jurylid Lammert Tel had lovende woorden over voor de totale wedstrijd: “We mogen gewoon trots zijn met zoveel tandems in de baan. In het verleden bleef het vaak bij maximaal vier tandems en nu hadden we bijna het dubbele.” Na het eerste deel van de wedstrijd werden drie tandems definitief geplaatst. Op de vijfde plaats kwam Martien Verboord met El Nino B (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert), gevolgd door Jochum Boonstra met Dondroniem (v. Uromast) en Zavanno (v. Manno) en zevende werd Teus van Laar met Ebert (v. Unieko) en James (v. Manno).

Nieuwe combinatie

Vier tandems kregen een uitnodiging om over te rijden. Niek Alting presenteerde een nieuwe combinatie waarbij Lord Liberty L (v. Fabuleus) van Manon Veerman de plek als voorpaard had ingenomen van Emerson. Samen met Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Ruinemans/Alting vormt hij al een paar jaar een zeer sterk tweespan en nu behaalde het duo bij hun debuut als tandem ook een fraaie overwinning.

Rassige vossen

“Het was in totaliteit een hele mooie rubriek met in de breedte heel veel kwaliteit. Het nieuwe tandem van Niek Alting wist enorm aan te spreken, het zijn twee snittige, rassige vossen met heel veel uitstraling die mooi rechtgesteld door de baan gingen. Het leek Niek ook weinig moeite te kosten om zijn tandem rond te sturen. Regelmatig had hij de leidsels in één hand. Voor ons de duidelijke winnaar, ook al maakte het achterpaard tijdens het overrijden wel een paar foutjes”, aldus Lammert Tel.

Veerman en Mekkes

Leendert Veerman steeg een plekje tijdens het overrijden met zijn Action Qualtity Amadeus (v. Saffraan) en Action Qualilty Eribo (v. Manno) ten koste van Derk Jan Mekkes met Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) en Roelofsen Horsetrucks Jefferson (v. Eebert) van Stal Mekkes. “Leendert Veerman heeft natuurlijk een sterke combinatie qua routine en het voorpaard van Derk Jan begon tijdens het overrijden wat te rommelen.”

Jordans

Jan Jordans werd vierde met zijn vossen King (v. Fantijn) en Barend (v. Marvel). Lammert Tel: “Zijn tandem was niet de hele tijd even rechtgesteld en de combinatie miste ten opzichte van de anderen wat uitstraling.”

Stuurmanskunst

“Wanneer alle tandems in topvorm zijn dan kan de uitslag een volgende keer echt helemaal anders zijn. Sowieso heb ik diepere bewondering voor deze rijders. Er stonden veel hindernissen in de baan en dan komt er echt wel wat stuurmanskunst bij kijken. Alle rijders reden echter rond alsof het allemaal vanzelf ging.”

Uitslagen

Bron: Persbericht