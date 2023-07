Niek Alting wint tandemcompetitie Bronzen Bartje

Dinsdag 25 juli werd in Norg de finale verreden van de tandem-competitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje 2023’. Deze, door de Provincie Drenthe mogelijk gemaakte meerspancompetitie, kende maar liefst negen deelnemers, een record. De Drent Niek Alting nam het Bronzen Bartje dit jaar mee naar huis.

Het grote terrein in Norg, zonder hindernissen, was bij uitstek geschikt voor deze volle rubriek en de rijders showden hun tandems dan ook optimaal. Eén van de hoogtepunten tijdens dit sfeervolle en goed bezochte concours.

Niek Alting vs Jan Jordans

De competitie kende tot nu toe twee verschillende winnaars. Niek Alting won in Eext en Exloo en maakte de meeste kans op de eindoverwinning. Jan Jordans won de wedstrijd tijdens het Zuidenveld in Nieuw-Weerdinge.

Hofstra vijfde

Na de eerste omloop was er een definitieve vijfde plaats voor Richard Hofstra met zijn Any Time (v. Patijn) en Otto (v. Kapitaal) van Age Okkema, gevolgd door Leendert Veerman met Emerson (v. Manno) van de maatschap Alting en Action Quality Eribo (v. Eribo). Een zevende plek was er voor Jochum Boonstra met Dondroniem (v. Uromast) en Zavanno (v. Manno), waarna Rony Beuving Cetrienes (v. Vulcano) en Lexington (v. Hertog Jan) van de Italiaan Roberto Facini mocht opstellen. Daarnaast had Teus van Laar zijn James (v. Manno) en Ebert (v. Unieko) opgesteld.

Alting, Verboord, Jordans en Mekkes rijden over

Vier rijders kregen een uitnodiging van de jury om nogmaals de strijd aan te gaan, Niek Alting, Martien Verboord, Jan Jordans en Derk Jan Mekkes.

Niek Alting voerde de tussenstand aan en na de eerste omloop was hij ook als eerste binnengeroepen. Hij ging er meteen weer volledig voor om die plek te behouden. Lord Liberty L (v. Fabuleus) van Manon Veerman en Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Ruinemans/Alting vormen al enkele jaren een heel succesvol tweespan en sinds dit seizoen vormen ze ook een tandem. Een tandem dat de gehele competitie wist te overtuigen en dat nu ook deed. Ze liepen regelrecht naar de overwinning in Norg en daarmee waren ze automatisch ook winnaar van de competitie.

Jan Jordans boekte een plekje winst tijdens het overrijden met King (v. Fantijn) en Barend (v. Marvel). Daarmee werd de tweede plek in de competitie zeker gesteld.

Martien Verboord behaalde de derde plaats in de finalewedstrijd met El Nino B (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert) en hij werd ook derde in de eindstand. Derk Jan Mekkes werd vierde met Roelofsen Horse Trucks Jefferson (v. Eebert) en Roelofsen Horse Trucks Hugo (v. Patijn). In de eindstand van de competitie was er een vijfde plaats. Daarbij dient overigens vermeld worden dat Derk Jan Mekkes een wedstrijd minder had gereden.

Bron: Persbericht