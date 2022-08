Renvyle Imondro wint Renovo Schaal

In de ereklasse om de Renovo Schaal werd Lambertus Huckriede op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren opnieuw gehuldigd voor zijn optreden met Renvyle Imondro (v. Cizandro). Renvyle Imondro heeft al een enorme staat van dienst en mag daar nu de Renovo Schaal aan toevoegen.

Lambertus Huckriede, Anneke Borkent en zoon Kevin Huckriede behaalden vele overwinningen en kampioenschappen met de bruine, nu negenjarige zoon van Cizandro. In 2021 werd hij Tuigpaard van het Jaar.

Nog even fris

Albert Lueks verscheen ook in de baan met Ditisem (Roy M x Manno). Hij is inmiddels geruind ten behoeve van de sport maar er is nog voldoende sperma van hem beschikbaar. Even eerder won hij met Lieke Lueks de Junioren-rubriek.

Bron: KWPN