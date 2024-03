Twentse Tuigpaardendag: Een Spektakel voor Paardenliefhebbers

Het is bijna zover! Het nieuwe wedstrijdseizoen staat voor de deur en op zaterdag 6 april van 15.00 kunnen alle liefhebbers van de aangespannen sport hun hart ophalen tijdens de Twentse Tuigpaardendag in manege de Hoffmeijer te Ambt Delden.

Op deze dag zullen prachtige tuigpaarden, hackney’s en Friese paarden schitteren in diverse shows, zowel aan de hand, in tuig als onder het zadel. Daarnaast zullen er ook verschillende KWPN- en Hackneyhengsten te bewonderen zijn, zowel aan de hand als in tuig. Het Friese paard zal op spectaculaire wijze worden voorgesteld door Stal Hoekstra. En uiteraard zullen onze plaatselijke trekpaarden en ponyclubs ook vertegenwoordigd zijn.

Clinic Lambertus Huckriede

Als kers op de taart zal Lambertus Huckriede een inspirerende clinic verzorgen, waarbij de imposante hengst Magnifiek een hoofdrol zal spelen. Een unieke kans voor elke liefhebber van de sport en fokkerij om met volle teugen te genieten van met name de aangespannen sport.

Mis dit spektakel niet en kom op zaterdag 6 april naar manege de Hoffmeijer in Ambt Delden voor een onvergetelijke dag vol prachtige paarden en spannende shows! We kijken ernaar uit om u daar te verwelkomen.