Data Westfort Hengstencompetitie tuigpaarden bekend

Ook dit jaar strijden de goedgekeurde tuigpaardhengsten in de Westfort hengstencompetitie tegen elkaar. De hengstencompetities bieden fokkers en andere geïnteresseerden een prachtige gelegenheid om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien. De competities hebben ten doel inzicht te geven in de capaciteiten van de hengsten in de sport.

KWPN-goedgekeurde hengsten dienen, indien zij als driejarige worden goedgekeurd, binnen drie jaar na goedkeuring ten minste twee jaar in de Hengstencompetitie te worden uitgebracht. Indien zij als vierjarige worden goedgekeurd, geldt dat zij binnen twee jaar na goedkeuring ten minste twee jaar in de sport moeten worden uitgebracht. Als een hengst op oudere leeftijd wordt goedgekeurd wordt bepaald of en op welke manier er nog moet worden deelgenomen in de sport.

Hengstencompetitie 2024

Voor de Hengstencompetitie 2024 geldt een deelnameverplichting aan vier wedstrijden én aan de finale.

Data en locatie

De data van de Westfort-Hengstencompetitie wedstrijden zijn als volgt:

– 3-7-2024 Stegeren (Ommen-Noord)

– 13-7-2024 Zuidenveld

– 10-8-2024 Lunteren (Nationale Tuigpaardendag)

– 24-8-2024 Blauwhuis

– 7-9-2023 Houten (Finale)

Bron: KWPN