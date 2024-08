Jan Thijs Seinen benoemd tot Tuigpaardfokker van het Jaar

Jan Thijs Seinen werd vanmiddag op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren uitgeroepen tot Tuigpaardfokker van het Jaar. Als veertienjarige jongen werd Jan Thijs Seinen gegrepen door zijn eerste ontmoeting met een bijzonder tuigpaard op een concours. Dat moment zette de koers voor zijn toekomst: hij zou ooit zo’n paard bezitten en fokken. Met dat doel voor ogen begon hij te sparen en zich te verdiepen in de tuigpaardensport. Halverwege de jaren 80 maakte hij zijn droom waar en kocht hij zijn eerste paard.

Jan Thijs Seinen heeft zo’n 90 fokproducten op zijn naam. Deze omvatten twee goedgekeurde hengsten, Seinman en Neon GSM, die de fokstal van Seinen extra glans geven. De weg naar deze successen begon met de aankoop van de merrie Christien in 1986, die de basis legde voor zijn fokkerij. Maar het was de Bimone-stam, met merries als de keur preferente Bimone (v. Ureterp) en haar nazaten, die hem talloze hoogtepunten heeft bezorgd, waaronder zijn eerste goedgekeurde hengst, Seinman, en later Neon GSM.

Scherp oog voor verwantschap

Seinens zorgvuldige hengstenkeuzes, met een scherp oog voor verwantschap en bloedverversing, hebben zijn fokstal “Ina-Hoeve” tot een bron van waardevol fokmateriaal gemaakt. Een van de kroonjuwelen is de kampioensmerrie Ina, naar wie de fokstal is vernoemd. Haar indrukwekkende nageslacht, zoals de keur- en sportmerrie Ballerina, bevestigt de blijvende invloed van Seinens fokwerk.

Bron: KWPN