Lanto HBC met zes nakomelingen hoofdleveranceir op tuigpaardhengstenkeuring

Morgen vindt de KWPN-tuigpaardhengstenkeuring in Ermelo plaats. Het gaat om 9.30 uur van start met de presentatie op het straatje. Dit jaar zijn er 32 hengsten aangemeld, iets minder dan vorig jaar, toen er overigens nogal wat afmeldingen waren en we uiteindelijk ook op 32 uitkwamen. Zestien verschillende vaders staan garant voor het vaderschap van deze hengsten. Lanto HBC is de hoofdleverancier met zes stuks, gevolgd door Cizandro en Icellie met elk vier. Daarna komen Idol met drie, gevolgd door Atleet, Innovatief en Kordaat met elk twee.

Waterman, Zuidwester, Bocellie, Dylano, Eebert, Hertog Jan, Image HBC, Johnny Cash en Leffe Blond hebben elk één vertegenwoordiger, waarbij opmerkelijk is dat de in 2002 overleden Waterman ook met een nakomeling vertegenwoordigd is.

Cizandro, Eebert en Patijn

Als moeders vader komen we het vaakst de preferente Cizandro, de keurhengst Eebert en de preferente Patijn tegen. Van Leffe Blond, de jongste vaderhengst in het gezelschap, worden de oudste kinderen nu vier jaar oud. We zullen dus één vertegenwoordiging zien. De veulens uit de M-jaargang van de hengsten worden dit jaar drie, maar er is nog geen vertegenwoordiging van deze jaargang onder de keuringshengsten.

Veulenkampioenen

Bijna alle moeders van deze hengsten voeren een predicaat, variërend van ster tot preferent/elite. Een moeder zonder predicaat kan natuurlijk ook een goede hengst voortbrengen, elke stam moet ergens beginnen. Enkele merries zijn bovendien al moeder geworden van een goedgekeurde hengst. 26 fokkers staan garant voor dit arsenaal jonge hengsten dat bestaat uit 29 driejarigen en drie ouderen. Een aantal fokkers heeft zelfs twee fokproducten bij deze jaargang en een aantal fokkers is ook zelf nog geregistreerde van een hengst. Ook zijn enkele hengsten al uitgebracht en een enkele heeft winstpunten. Het is mooi dat we ook verschillende veulenkampioenen terug zullen zien.

Foklijnen

Bij de meeste hengsten in de moederlijn zullen fokkers ongetwijfeld bekende keurings- of concoursmerries herkennen, of deze nu dichtbij of iets verder weg in de pedigree te vinden zijn. De hengsten stammen dan ook af uit diverse bekende foklijnen. Wat verwantschap betreft, varieert het van zeer laag tot hoog, waarbij 16 hengsten een gemiddelde tot hoge verwantschap hebben en er 6 hengsten hoog verwant zijn. Wat het kleurenpalet betreft: 24 hengsten hebben een bruine/donkerbruine kleur, één wordt geregistreerd als zwart/bruin, drie als vos, drie als zwart, en één hengst heeft een schimmelkleur.

Publiek

Publiek is morgen welkom op de KWPN-tuigpaardhengstenkeuring en het evenement is gratis te bezoeken. KWPN.tv zendt de tuigpaardhengstenkeuring uit.

De catalogus eerste bezichtiging tuigpaard 2024

Bekijk hier het tijdschema

Bekijk hier de groepenindeling

Bron: KWPN