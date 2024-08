Lindrini Tuigpaard van het Jaar

Op de Nationale Tuigpaardendag werd Lindrini als Tuigpaard van het Jaar uitgeroepen. De dochter van Hertog Jan heeft al een enorme staat van dienst en weet het tuigpaardenpubliek keer op keer in vervoering te brengen. Eerder op de dag werd ze uitgeroepen tot winnaar van de Renovo Schaal.

Lindrini won als vijfjarige de nationale competitie en behaalde toen het eerste VERT-kampioenschap. Dit jaar maakte de merrie van de familie Kooyman uit Arkel haar debuut in de ereklasse en in de damesklasse, en ook daarin was de uit een vermaarde fokstam komende merrie goed voor meerdere eerste plaatsen.

Sterke fokstam

De stam van Lindrini gaat terug naar de jaren 70 en heeft bijzonder veel sport- en keuringspaarden voortgebracht, die we tot op de dag van vandaag op de concoursen kunnen zien. Meervoudig Topsportmerrie Lindrini treedt in de voetsporen van haar moeder Dendrini, een Manno-dochter die zelf ook Topsportmerrie was.

‘Vanaf het begin heel talentvol’

Voor Henk Hammers was het heel bijzonder om deze merrie de titel te zien ontvangen. “We hebben haar als driejarige op stal gekregen en beleerd. Ze was vanaf het begin heel talentvol en daarom zei ik tegen Henriette dat het verstandig was om haar een poosje op de wei te doen, anders kon het talent verloren gaan. Als vierjarige zijn we in coronatijd weer begonnen. Ze gaat er altijd voor, ook met Henriette Kooyman in de dameskar. Ze is nu dragend van Oberon en krijgt in februari al een veulen. Het is fantastisch dat ze hier de ereklasse wint en Tuigpaard van het Jaar wordt.”

Bron: KWPN