Lubbert van Oene en Simone Jongbloed bouwen in Amerika aan hun paardenbedrijf

“Als je zoiets wilt, moet je uiteindelijk de knoop doorhakken en niet wachten tot je tachtig bent en spijt hebt van dingen die je niet hebt gedaan.” Aan het woord zijn tuigpaardrijder en -trainer Lubbert van Oene (47) en zijn partner Simone Jongbloed (36), die enkele maanden geleden de koe bij de horens vatten en emigreerden naar Amerika. Daar zijn ze in Millersburg, Indiana bezig om een eigen paardenbedrijf – in de breedste zin van het woord – op te zetten.

Enthousiast vertelt Lubbert van Oene: “Zelf wilde ik twintig jaar geleden al wel emigreren naar Amerika, maar Simone was er nooit zo van. Gelukkig ging ze de afgelopen jaren steeds verder om, totdat ze zei: ‘laten we de stap maar wagen!’.” Simone vult aan: “Door de jaren heen verkochten we steeds vaker paarden naar Amerika en zo bouwden we een vast klantenbestand op. We leerden meer en meer mensen kennen en waar anderen één keer per jaar op vakantie gaan naar de zon, vlogen wij één keer per jaar naar Amerika. Deels om te netwerken, maar ook om onze kennissen te bezoeken. Doordat we er vaker kwamen, ontdekte ik ook dat je hier in Amerika als ondernemer toch meer kansen hebt. Daarnaast delen Lubbert en ik dezelfde passie en konden we de keuze makkelijker maken omdat we geen kinderen hebben. Dus op een gegeven moment ging ook bij mij de knop om. Ik weet niet of dat per se knap is, of dapper. Het is gewoon iets wat we zijn gaan doen!”

