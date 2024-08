Macho neemt afscheid op Nationale Tuigpaardendag

Op de Nationale Tuigpaardendag neemt de KWPN-hengst Macho (v. Indiana) afscheid van de sport. Op 10 augustus verdedigt Macho zijn titel in de strijd om de prestigieuze Manno Trofee. Zijn eigenaar, William Duffy, haalt hem naar Amerika nadat hij drie jaar bij Gebr. van Manen in Ede ter dekking heeft gestaan.

Tijdens de tweede hengstenkeuring in januari 2020 werd hij aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dat hij in de herfst van 2020 afrondde met zes keer een 9,5 en twee keer een 9, de hoogste cijfers ooit. Daarmee werd Macho in het stamboek ingeschreven. Als veulen was hij al kampioen en ook in ‘s-Hertogenbosch behaalde hij de kampioenstitel. Tot nu toe zijn er 228 nakomelingen van hem geregistreerd. Macho blijft via diepvriessperma beschikbaar voor de fokkerij.

Hengstencompetitie

Na Den Bosch werd de Amerikaan William Duffy uit Ashby de geregistreerde eigenaar van Macho, maar de hengst bleef in Nederland. Het jaar daarop nam hij in handen van Robbie van Dijk deel aan de Westfort-hengstencompetitie, waarbij hij regelmatig in een spannende strijd verwikkeld raakte met leeftijdsgenoot Magnifiek, de zoon van Idol, gereden door Lambertus Huckriede. Magnifiek won de hengstencompetitie tweemaal achtereen, met Macho steeds als tweede.

Fokkerijsuccessen

Na zijn sportieve successen (66 winstpunten en twee kampioenschappen) beginnen de fokkerijsuccessen van Macho zich af te tekenen. In 2022 en 2023 werden zijn nakomelingen Nationaal Veulenkampioen en onlangs werd zijn tweejarige dochter Symylady, een fokproduct uit zijn eerste jaargang, Algemeen Kampioen in Regio Tuigpaard Zuid in De Mortel. De drie daar deelnemende Macho-veulens kregen een eerste premie, en op de Paardenfokdag Veluwe en Vallei in Terschuur werd de Macho-dochter Uriana-T veulenkampioen.

Bron: KWPN