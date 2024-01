Oudere dekhengsten geven show op tuigpaard-hengstenkeuring 

Op de KWPN-tuigpaard-hengstenkeuring worden morgen in de Willem Alexander- Hal ook reeds goedgekeurde hengsten gepresenteerd. De goedkeurde hengsten worden in drie groepjes aan de hand of aan de lange lijnen getoond.

Rond 13.15 uur komt de eerste groep van deze oudere hengsten in de baan. Olympus HS, de vijfjarige bruine zoon van Icellie, staat als eerste op het programma. De hengst is gefokt door Henk Minkema uit de Wilgen en staat geregistreerd bij Handelshuis Schuttert in Ommen. De vijfjarige Olympus HS won vorig seizoen in handen van Harry van Middelaar onder meer de hengstencompetitie. De zesjarige bruine Norbert FS van Freek Saris uit Wesepe heeft in de sport inmiddels 45 winstpunten verzameld. Jesse James staat ook gepland in de eerste groep. Deze tienjarige voszoon van Unieko is gefokt door Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg die ook de eigenaar is samen met Joop van Uytert en Black Horse.B.V.. Jesse James was in 2017 de kampioen van ’s-Hertogenbosch.

Neon GSM

Rond 14.00 uur staat de show van zesjarige bruine Neon GSM gepland. Deze zoon van de Hackney-hengst Bocellies Matteo is gefokt door eigenaar Jan Thijs Seinen uit Punthorst. Mede-geregistreerde is Albert Lueks uit Diever. Neon heeft zich op wedstrijden al twee jaar best laten zien waarbij Lieke Lueks vorig jaar de teugels van haar vader overnam. Neon GSM heeft al 103 winstpunten en dat zegt veel over zijn concourscarrière.

Oberon en Macho

De vijfjarige bruine Icellie-zoon Oberon won vorig jaar in handen van Robbie van Dijk de nieuwelingencompetitie. Zijn teller staat nu al op 40 winstpunten. De zevenjarige vos Macho (Indiana x Unieko) was als driejarige kampioen in ‘s-Hertogenbosch. In handen van Robbie van Dijk won hij onder meer de Manno Trofee en het reservekampioenschap dekhengsten. Macho heeft 66 winstpunten. Hij was vorig jaar de hengst met het grootse aantal veulens.

Kane BFT en Idol

De negenjarige bruine Bocellie-zoon Kane BFT van f/g. Brian Franken uit Elspeet wordt door Freek Saris uitgebracht en behaalde 60 winstpunten. Volgens de startlijst gaat Idol de show van de hengsten aan de hand afsluiten rond 15.00 uur. Met zijn elf jaren is hij de nestor van dit gezelschap. De inmiddels witte zoon van Manno doet niet onder voor jonge garde. Idol doet het heel best in de fokkerij maar ook best op de baan. Hij werd enkele malen tweede in het kampioenschap dekhengsten en hij heeft 213 winstpunten

Gratis toegang

De tuigpaard-hengstenkeuring en de presentatie van de oudere hengsten zijn morgen gratis toegankelijk.

Bron: KWPN