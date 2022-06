Tuigpaardhengst Moneymaker op 28-jarige leeftijd overleden

Enkele dagen geleden is er een einde gekomen aan het leven van de 28-jarige KWPN-tuigpaardhengst Moneymaker. De hengst van John Glick (Iron Work Stable) uit New Providence, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, die de stekelharige zwartbruine in 2006 kocht om hem in Amerika in te zetten voor de fokkerij.

Moneymaker is geboren in 1994 en werd door zijn fokker Jos Mom uit Huissen en mede-geregistreerde Drikus Vonk uit Ommeren als vierjarige aangeboden op de KWPN-hengstenkeuring. De hengst werd niet aangewezen maar als achtjarige werd hij, toen in eigendom van Gebr. Van Manen en Jos Mom, wel uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. Daar kon hij op grond van eigen prestatie, behaald in handen van Robbie en Chantal van Dijk, deelnemen aan een verkort verrichtingsonderzoek en zo werd Moneymaker in 2002 ingeschreven. Moneymaker had 223 winstpunten. In 2003 werd de hengst op grond van getoonde veulens gehandhaafd voor de fokkerij. Inmiddels waren Robbie en Chantal eigenaren van Moneymaker en zij bleven ook na de verkoop aan John Glick mede-geregistreerden.

Hackneybloed

Moneymaker is een zoon van Farao (v.Wouter) en komt uit de Hackney-merrie Monique Eclipse. Zij is een dochter van de bekende meervoudig kampioen grote maat Hackney -hengst Excellent van Herpen (v.Cambridge Cole), die dan weer uit de Dolly ‘s Centurion-dochter Monique Sensation komt. Een volle broer van Moneymaker is het succesvolle concourspaard Kaimsman.

Fokregristratie

Van Moneymaker staan 268 nakomelingen geregistreerd, waarvan 145 merries. Hiervan zijn er 42 in het stamboek ingeschreven. De bekendste merries zijn de keurmerries Aphrodite (mv.Manno, fokker Stal Kwarten uit Houten), Ariantha J (mv.Manno, fokker Dion Jilesen uit Cuyk) en Wastrona (mv.Jonker, fokker F.H. van Dam uit Liederholthuis). Moneymaker is ook de vader van meervoudig kampioen internationaal mennen Ann in Time G.W. (mv.Renovo) die gefokt is door Gerrit Wilting uit Dalen.

Mooie herinneringen

Chantal van Dijk laat weten dat Moneymaker voor haar en Robbie een bijzondere hengst was waarmee ze beide mooie successen behaalden en dat Moneymaker een hengst zal blijven waaraan zij dierbare herinneringen zullen blijven bewaren.

