Tuigpaardtitels Blauhuis voor Onana en Magnifiek

Op het goed georganiseerde CH Blauhúster Hynstedei stonden voor de KWPN-tuigpaarden twee competitiefinales op het programma. De finalewedstrijden waren overigens niet meer van invloed op de eindstand, want die stond voor beide al vast. De nationale enkelspancompetitie kwam op naam van Onana (v. Idol) en de Schuttert/VERT-competitie op die van de goedgekeurde hengst Magnifiek (v. Idol). Beide paarden onderstreepten in Blauwhuis hun overwinningen nog maar eens door ook de finalewedstrijden te winnen.

Niek Alting uit Jipsingboertange prolongeerde zijn titel bij de vierspannen. Het concours in Blauhuis was net op tijd afgelopen voor de grote zomerstorm losbarstte. In het jurycorps stormde het al eerder, de arbiters moesten er maar liefst tien keer aan te pas komen om een beslissing te forceren.

