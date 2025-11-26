VERT-Bestuur brengt schorsing van lid toch niet direct in stemming bij leden

Op de openbaar gepubliceerde agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT) stond onder punt vijf een opmerkelijk agendapunt: voorstel bestuur een lid voor de periode van een jaar te royeren. De vergadering vond afgelopen maandag plaats en daar werd door de leden toch niet direct gestemd over de schorsing van het betreffende lid.

Rick Helmink Door

Op de vergadering deed voorzitter Lammert Tel namelijk een ander voorstel aan de aanwezige leden van de VERT: de keuze tussen een directe stemming over de schorsing van het betreffende lid of het mandaat aan het bestuur om tot schorsing over te gaan.

Een aantal leden sprak zich duidelijk uit over de gang van zaken en daarbij werd ook duidelijk dat niet alle leden zich konden vinden in de opmerkelijke gang van zaken die op gespannen voet staat met de reglementen, statuten en het verenigingsrecht.

Een uitgebreid artikel over de gang van zaken op de vergadering, het vervolg van de kwestie en hoe één en ander zich verhoudt tot de reglementen, statuten en het verenigingsrecht leest u volgende week in de Paardenkrant.

