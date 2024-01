Vier hengsten opgegeven voor Oregon Trofee: Macho, Neon GSM, Latino en Olympus HVM

Voor de Oregen Trofee, het slotstuk van de tuigpaardenavond (zaterdagavond 3 februari) op de KWPN Hengstenkeuring 2024, zijn slechts vier hengsten opgegeven. Macho, Neon GSM, Latino en Olympus HVM gaan de strijd met elkaar aan.

Magnifiek is er dit jaar niet bij om zijn titel te verdedigen. Vorig jaar nam deze Idol-zoon in handen van zijn eigenaar en rijder Lambertus Huckriede, na een bijzonder enerverende strijd met de hengst Macho, deze roemruchte titel mee. De Indiana-zoon Macho van William Duffy uit Ashby komt dit jaar wel met zijn vaste rijder Robbie van Dijk. Macho gaat de strijd aan met de drie nieuwkomers, die alle drie al een prachtige carrière hebben opgebouwd.

Latino en Macho

De achtjarige Dylano-zoon Latino van fokker Egbert Kruiswijk en Black Horses en Hengstenhouderij Landzicht als mede-geregistreerden is de oudste van het gezelschap. Hij werd vorig jaar goedgekeurd en had voor zijn goedkeuring al 95 winstpunten. Macho is zeven jaar en heeft al een aantal kampioenschappen op zijn naam alsmede 66 winstpunten.

Neon GMS en Olympus HS

De zesjarige Bocellies Matteo-zoon Neon GSM van fokker Jan Thijs Seinen en mede-geregistreerde Albert Lueks wordt gereden door Lieke Lueks. Ze wonnen samen al diverse eerste prijzen en verzamelden 102 winstpunten. De Icellie-zoon Olympus HS van Jan Schuttert is met zijn vijf jaar de jongste van het viertal. Hij won vorig jaar de KWPN Hengstencompetitie en verzamelde met Harry van Middelaar al 25 winstpunten.

Bron: KWPN