Twee eerste en een tweede plaats voor drie Chilli Morning klonen in één weekend

Drie, nu zesjarige, klonen van William Fox-Pitt's Olympische Chilli Morning treden in de voetsporen van legendarische vader. Afgelopen weekend werden Deuce onder Julia Krajewski, Trey onder Alex Hua Tian en Quattro onder Gemma Stevens respectievelijk eerste, tweede en eerste in wedstrijden op 1* niveau. Stevens, die eerst alle drie de Chillis onder het zadel had, vertelde H&H dat Quattro erg lijkt op Chilli, die zij vroeger ook heeft gereden.

Gemma Stevens won met Quattro op een nationale wedstrijd in Horseheath. Ze vertelt over Quattro: “Hij heeft wel wat verschillen, een beetje in zijn persoonlijkheid, en natuurlijk is hij de babyversie. Ik heb Chilli Morning alleen na zijn pensionering gereden, toen hij volledig geschoold was, dus ik kan de babyversie niet vergelijken – maar je ziet zoveel overeenkomsten; in zijn manier van gaan en zelfs welk bit hij leuk vindt; het is heel raar.”

Alle drie naar WK in Le Lion

De twee andere klonen waren tegelijkertijd net zo succesvol. Alex Hua Tian en Trey werden tweede in Kelsall Hill. Ze hadden wedstrijd gewonnen als ze geen balk in het springen hadden. Julia Krajewski startte Deuce in de 1* in Strzegom en won. Eenopmerkelijke prestatie. Gemma Stevens die de drie klonen heeft opgeleid, vertelt aan H&H verder: “Het is echt geweldig dat ze het allemaal zo goed doen; de droom van hun eigenaar is om ze alle drie op de kampioenschappen voor jonge paarden in Le Lion te hebben.”

Imposante carrière Chilli Morning

De in 2020 overleden Chilli Morning was onder William Fox-Pitt de meest succesvolle eventing-hengst in de geschiedenis van de eventingsport. Van zijn 45 internationale starts eindigde hij maar liefst 23 keer in de top tien. Hij liep zijn laatste wedstrijd op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Daar behaalde het duo individueel de twaalfde plaats. In hun imposante carrière wonnen Fox-Pitt en Chilli Morning Badminton van 2015, individueel brons en teamzilver op de WEG van 2014 en zegevierde drie keer op rij in Bramham. Ondertussen had Chilli Mornings eigenaar Chris Stone drie klonen van zijn hengst laten produceren in Amerika.

Bron Horse & Hound/Horses.nl