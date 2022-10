Twee KWPN’ers op kop na 5* cross in Pau

De cross van de 5*-wedstrijd in Pau heeft gisteren het klassement op de kop gezet. Het bochtige parcours, ontworpen door Pierre Michelet, was moeilijk binnen de tijd te rijden. Dat lukte vier combinaties waaronder David Doel met de KWPN'er Galileo Nieuwmoed (v. Carambole) die na de cross aan de leiding gaat. Jonelle Price klom op naar de tweede plek met de Karandasj-dochter Grappa Nera.

Vergeleken bij Badminton en Burghley ziet de 5* cross er misschien minder indrukwekkend uit, maar de vele bochten en een aantal moeilijk combinatiesprongen maakten de cross zwaar. Vier ruiters uit de top tien na de dressuur bleven ook bij de beste tien. De Zwitser Felix Vogg verspeelde de eerste plek toen zijn paard Colero (v. Captain Fire) op een punt in het water de MIM clip brak en elf strafpunten opliep. Hij staat nu tiende. De nummers twee en drie na de dressuur, Tom McEwen en Izzy Taylor, gaven op door weigeringen van hun paarden.

Gallileo Nieuwmoed foutloos en binnen de tijd

Dat maakte de weg vrij voor onder meer David Doel die een geweldige cross reed met elfjarige Galileo Nieuwmoed. De Brit stuurde het fokproduct van de familie Jurrius uit Vorden netjes binnen de tijd rond en gaat op zijn dressuurscore van 30.60 aan de leiding. Doel klom op van de vijftiende plaats.

Grappa Nera naar tweede plek

Ook Jonelle Price had een goede ronde met de KWPN-merrie Grappa Nera, gefokt door Jet Booy. Het paar kwam nergens in de problemen en kwam met slechts 1,2 tijdfouten over de finish. De nummer twee van de wereld begint aan het springen op de tweede plaats met -31.30. Ze wordt op 0.1 gevolgd door Karim Florent Laghouag die met Triton Fontaine (v. Gentleman IV) binnen de tijd croste.

Nog twee KWPN’ers in top tien

Met 32.00 en 32.10 staan Kazuma Tomoto met Brookpark Vikenti (v. Master Imp xx) en Hector Payne met de KWPN’er Dynasty (v. Whitesnake) op de vierde en vijfde plek. De vierde KWPN’er in de top tien is Cannavaro. Onder Bubby Upton kwam de zoon van Oklund alleen met enkele tijdfouten uit de cross en staat negende.

Vanmiddag is het afsluitende springparcours.

