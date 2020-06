Twee overwinningen voor Adrie de Vries

Sinds het openen van de koersen in Duitsland voor buitenlanders, doen de Nederlanders het daar goed. Op drie verschillende banen werden mooie resultaten gehaald. Topjockey Adrie de Vries heeft weer twee overwinningen achter zijn naam staan. Maar ook eigenaar/trainer kampioen Lucien van der Meulen van de Dutch Master Stables, wist twee zeges in de wacht te slepen.

Al direct bij de eerste start was het raak voor Lucien van der Meulen. Op de zandbaan van Dortmund wist hij vorige week met de zevenjarige ruin Naqdy direct toe te slaan in de koers over 1200m. Hij won met ruim een lengte voorsprong na een perfect ingedeelde rit. Later op de dag bemachtigde Van der Meulens vierjarige ruin Dutch Devil een derde plaats in een sterk deelnemersveld.

Dutch Master Stables in vorm

Afgelopen zaterdag stonden de koersen in Dresden op het programma. Direct in de eerste koers bevestigde de vierjarige When Comes Here de stalvorm van de Dutch Master met een tweede plaats. Daarna was het de beurt aan Sweet Dreamer van eigenaresse/trainster Romy van der Meulen die er opnieuw een tweede plaats aan toe voegde.

Zege De Vries

Topjockey Adrie de Vries liet later op de dag ook zien dat hij nog steeds in super vorm verkeerd. Met de ruin All Win wist hij de ren over 1500m op zijn naam te schrijven. In de achtste koers over 1800m stuurde De Vries de vijfjarige ruin Mr. Gent naar een tweede plek.

Debuut Daring Light

Eerste pinksterdag won Adrie de Vries in Berlijn direct de eerste koers met de driejarige merrie Daring Light. De merrie debuteerde in Berlijn. In de tweede koers wist De Vries een derde plaats te behalen met de driejarige merrie Navratilova.

Stal icoon Dutch Master

Tweede pinksterdag kwamen veel Nederlandse aan de start in Keulen. Adrie de Vries behaalde met de driejarige hengst Sweet Author een mooie tweede plaats. Daarna was het de Nederlandse starter Fire Linndie die na een sterke koers ook tweede werd. De stal icoon van Lucien van der Meulen liep na een lange pauze een goede koers. De twaalfjarige ruin liet hiermee zien het koersen nog lang niet beu te zijn.

Nadewald

Ook de negenjarige ruin Nadewald, in het bezit van jockey Adrie de Vries en zijn vrouw, greep net naast de overwinning met een tweede plaats. De Vries zat zelf in het zadel van Nadewald. In de laatste koers van de dag vierde Lucien van der Meulen toch nog een overwinning. Zijn vierjarige merrie Quiet Waters schreef de ren over 1200m gemakkelijk op haar naam.

Bron Dutch Racing/Yvonne Theunissen