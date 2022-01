Tweevoudig Breeders Cup winnaar Da Hoss overleden op 30-jarige leeftijd

Na meer dan twee decennia van pensionering is tweevoudig Breeders Cup-winnaar Da Hoss xx (v. Gone West xx) op 30-jarige leeftijd overleden in het Kentucky Horse Park. Da Hoss is een van de slechts vijf paarden die de prestigieuze Breeders Cup Mile twee keer hebben gewonnen, en het enige paard dat twee keer in opeenvolgende jaren heeft gewonnen. Ouderdom was de oorzaak van het overlijden van het renpaard.

Da Hoss was de goedkoopste Gone West-nakomeling op de Keeneland September veiling, toen hij als jaarling voor 6000 dollar verkocht werd aan Wall Street Racing. Nadat hij als tweejarige had geracet voor trainer Kevin Eikleberry en Wall Street Racing, werd een 85% belang in Da Hoss verkocht aan Prestonwood Farm. Hij werd onmiddellijk verscheept naar Fair Hill trainingscentrum om te gaan trainen met Michael Dickinson en Joan Wakefield.

Breeders Cup Mile

Da Hoss won vervolgens twee keer op rij de Breeders Cup Mile. Tussen de Breeders Cup Races van 1996 en 1998 raakte Da Hoss drie keer geblesseerd en racete bijna twee jaar niet. Zijn indrukwekkende finish in de 1998 Breeders Cup Mile zorgde voor een van Tom Durkin’s meest memorabele race calls, toen hij uitriep: “De grootste comeback sinds Lazarus!”

Da Hoss overleed op 2 januari. Net als de andere grote ‘Hall of Champions’-paarden die tijdens hun pensioen in het park stierven, zal Da Hoss begraven worden in de Memorial Walk of Champions op Kentucky Horse Park.

Bron Horsetalk