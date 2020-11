Twilight Payment wint de 160ste Lexus Melbourne Cup van start tot finish

Nergens in de wereld is een paardenrace zo geliefd en wordt zo intens beleefd als de Melbourne Cup. Normaal zijn er op deze rendag meer dan 80.000 bezoekers en vanwege Covid waren dat er geeneen. Onder oog van een handjevol trainers, jockeys en officials vertrokken 23 paarden aan deze legendarische ren.

Traditiegetrouw hebben alle inwoners van de staat Victoria vandaag verlof en zijn de scholen en overheidsgebouwen gesloten. Elders in Australië wordt sinds jaar en dag werkelijk overal het werk stilgelegd om deze ren te kunnen volgen. Deze legendarische ren werd gewonnen door rijke eigenaren maar ook door de groenteboer, de melkboer en alle anderen die een Engelse volbloed hebben gefokt en die aan deze ren lieten deelnemen.

De legendarische overwinning van Kiwi die voor 1.000,- dollar werd gekocht bewijst dat de droom om deze ren te winnen voor eenieder is weggelegd. Met een prijzengeld van 7.750.000 dollar waarvan bijna 4 miljoen voor de winnaar, namen uiteindelijk 23 paarden aan de race over 3200 meter deel.

Weer een familie onderonsje voor O’Brien

Net als in 2017 toen Joseph O’Brien met Rekindling de Melbourne Cup won en zijn vader Aidan met Johannes Vermeer tweede werd, herhaalde zich het tafereel vandaag toen Joseph met Twilight Payment voor Tiger Moth, getraind door zijn pa, zijn tweede Melbourne Cup overwinning binnenhaalde. Het is Aidan in zijn succesvolle carrière nog niet gelukt om deze ren te winnen. Zoonlief heeft nu twee Melbourne Cup overwinningen op zak.

Tactisch uitgevoerde ren verwarde de tegenstanders

De zevenjarige Twilight Payment (Teofilo x Dream On Buddy) met jockey Jye McNeil aan boord, die zijn eerste Melbourne Cup ooit reed, liep de hele koers op kop en gaf die niet meer af. Door deze koppositie te pakken verwarde de combinatie de overige 22 deelnemers en die kwamen er in de laatste meters koers niet meer aan te pas om Twilight Payment van de overwinning te beroven.

Jockey Jye McNeil: “Ik heb kippenvel, wát een ren! Joseph wilde dat ik het veld een stap voor zou zijn en de kop zou pakken omdat het uithoudingsvermogen van Twilight Payment goed is. Ik had hem in balans en het paard genoot van die koppositie en van het tempo.”

‘Het is vreemd’

Joseph O’Brien: “Het is vreemd om er niet live bij aanwezig te kunnen zijn. Ik dank de jongens van mijn team die de afgelopen weken in Melbourne zijn geweest voor al hun inspanningen. Voor Twilight Payment en alle andere paarden van ons die zij in een fantastische conditie en staat hebben behouden en gebracht.”

‘Heel speciaal’

O’Brien vervolgt: “Jye gaf het paard een ongelooflijke rit. Alle eer gaat naar de eigenaren Lloyd en Nick Williams die er in geloofden dat het paard dit jaar een grote kans in deze ren zou hebben. Tja, om pa te verslaan is ook heel speciaal maar hij gunt het mij net zoals ik het hem gun als hij grote rennen wint. Vanwege Covid wisten wij niet zeker of wij dit jaar paarden konden vervoeren om in deze ren te koersen. Alle lof en een enorme dank aan alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt.”

Voor de eigenaren Lloyd en Nick Williams is het hun zevende Melbourne Cup overwinning. Twilight Payment won met lengte voor Tiger Moth en de derde aankomende Prince Of Arran.

Vreugde en verdriet voor de familie O’Brien

Een van de favorieten om trainer Aidan O’Brien zijn eerste Melbourne Cup-overwinning te bezorgen was Anthony Van Dyck, de Engelse Derby winnaar van 2019. Het paard werd nipt verslagen in de Caulfield Cup en lag op schema voor de Melbourne Cup. Tijdens de ren raakte Anthony Van Dyck geblesseerd en liep een kogel fractuur op. Het paard kreeg onmiddellijk veterinaire zorg, maar hij kon vanwege de aard van de opgelopen blessure niet worden gered.

