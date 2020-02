Veertien internationale topjockeys strijden om International Jockeys Challenge. 

Het met $ 30 miljoen gedoteerde Saudi Cup weekend met 16 rennen start op 28 februari a.s. met als apotheose de met $ 20 miljoen gedoteerde Saudi Cup op zaterdag 29 februari a.s. Voor het eerst in Saudi-Arabië zal er op een grasbaan worden gekoerst en voor het eerst vindt er een internationaal jockeykampioenschap plaats.

De jockeys kunnen in vier rennen gaan strijden om $ 1,6 miljoen. Dit wordt via een puntensysteem verdeeld onder de eerste vijf aankomende per ren, terwijl de algehele winnaar daar nog eens $ 30.000 aan toe mag voegen.

De all-star line-up omvat zeven dames en zeven heren: Yutaka Take, Nanako Fujita, Frankie Dettori, Mickaëlle Michel, Olivier Peslier, Lisa Allpress, Ryan Moore, Mike Smith, Sophie Doyle, Nicola Currie, Sibylle Vogt, Emma-Jayne Wilson, Adel Alfouraidi en nog een tweede lokale rijder die na de rennen van dit weekend bekend zal worden gemaakt.

‘Trots’

Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club van Saoedi-Arabië “Wij zijn verheugd enkele van de beste jockeys in de branche voor de eerste STC International Jockeys Challenge te mogen verwelkomen. Racen is een sport waarbij mannelijke en vrouwelijke rijders regelmatig op gelijke basis concurreren en wij zijn er trots op deze geweldige traditie voort te kunnen zetten tijdens het Saudi Cup-weekend. De onderlinge uitdaging tussen de jockeys is altijd een publiekstrekker en wij denken dat de zeven vrouwen en mannen, het vele familie-entertainment en onze gastvrijheid van topklasse samen een opwindend en uniek evenement aan de mensen van Riyadh en die van de rest van Saoedi-Arabië zal bieden.”

International Jockeys Challenge

De Prins vervolgd: “Onze dank gaat uit naar STC, een van de bekendste merken van Saoedi-Arabië, die onze visie op de toekomst van paardenrennen in dit land deelt. Wij moedigen iedereen die interesse heeft om te komen kijken naar de concurrentie op wereldniveau tussen de paarden en de mensen. De jockeys krijgen paarden, die door lokale Saoedische trainers zijn voorbereid, toegewezen via een loting die op dinsdag 25 februari a.s. plaats zal vinden. De International Jockeys Challenge weerspiegelt de waarden van Vision 2030 van Saudi-Arabië, waarin een programma van doelen voor diversificatie en verhoogde sportparticipatie onder jonge Saudi-jongeren is vastgelegd.”

Bron: Horses.nl