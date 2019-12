Vier paarden omgekomen bij endurancewedstrijden in Dubai

Vandaag zijn drie paarden omgekomen door een 'catastrophic injury' bij de endurancewedstrijden in Dubai. Gisteren was ook al een merrie overleden. Dat meldt het platform Clean Endurance op Facebook. Eén van de paarden werd gereden door de Nederlandse Bianca Schutz.

De veertienjarige Braziliaanse merrie Rafaela Heb liep gisteren haar fatale blessure op in de tweede omloop van de 120 km Al Maktoum Cup. Vandaag ging het tijdens de 120 km lange Gamilati Cup in Dubai opnieuw mis. Het 13-jarige Britse paard Orange Glove strandde in de vierde omloop. De andere twee paarden kwamen al in de eerste omloop in de problemen.

Nederlandse amazone

De 9-jarige L P Malvina uit Argentinië werd gereden door de Nederlandse amazone Bianca Schutz, die voor de lokale Al Wathba stables werkt. Het paard liep de fatale blessure op in de eerste omloop. De achtjarige Aloha Diamond Jubilee, die gereden werd door een Argentijnse ruiter, eindigde haar tocht bij de eerste dierenartsencontrole, na een dikke acht minuten racetijd.

Extreme topsnelheid

Naast de sterfgevallen waren er ook nog een aantal minder ernstige verwondingen en kreupelheden te melden. De topsnelheid in de laatste omloop liep naar verluidt op tot zo’n 35 km per uur.

Veel Europese en ook Nederlandse endurance-liefhebbers stellen vraagtekens bij de gang van zaken bij de races in de golfstaten. De dopinggevallen, ongelukken en misstanden die met regelmaat naar buiten komen over races in met name de Emiraten zorgen voor een slecht imago voor de endurance-sport.

Bron: Facebook / Horses.nl