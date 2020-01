Vierde Dubai World Cup Carnival dag succesvol voor dochter van Sheikh Mohammed

Op de vierde rendag van het Dubai World Cup Carnival viel er een prijzengeld van ruim 1 miljoen dollar te verdelen onder de zes rennen die het programma telde. Het was een uitermate succesvolle middag voor HH Sheikha Al Jalila bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, trainer Saeed bin Suroor, renstal Godolphin en trainer Charlie Aplleby.

HH Sheikha Al Jalila voert de oorspronkelijke renkleuren van haar vader en wint voor het eerst te Meydan De beroemde kastanjebruine bies met witte mauwen en de pet met een witte ster zijn door topjockeys gedragen en hebben vele grote kampioenen waaronder Oh So Sharp, Pebbles en Singspiel voor ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum geleverd.

13 jaar oud

De sinds jaren gevoerde koningsblauwe renkleuren van Sheikh Mohammed hebben hem nog meer grote kampioenen geleverd, zijn nóg beroemder en waren vandaag driemaal in de winnaarsring te bewonderen. Toch liet de 13 jarige dochter van de Sheikh zien dat zij ook oog voor goede paarden heeft en won vandaag met Glorious Journey (Dubawi x Fallen For You) met jockey James Doyle aan boord en getraind door de Engelse trainer Charlie Appleby de met 250.000 dollar gedoteerde Al Fahidi Fort over 1400 meter op gras onder de oorspronkelijke renkleuren van haar vader. Voor Appleby was het een verdienstelijke middag want hij haalde niet alleen met Glorious Journey de overwinning, maar pakte in dezelfde koers ook de tweede en derde plaats met Mythical Magic en Mubtasim, de paarden in de koningsblauwe kleuren van Sheikh Mohammed.

Dubai Love wint UAE 1000 Guineas

Voor Dubai trainer Saeed bin Suroor was het ook een uitermate succesvolle middag. Hij won maar liefst drie van de zes koersen voor Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed, waaronder de UAE 1000 Guineas met de driejarige Dubai Love (Night of Thunder x Devotion). Over 1600 meter op zand eindigde hij voor Down On Da Bayou en de derde aankomende Final Song, ook een pupil van Godolphin en eveneens getraind door Suroor. Suroor won vanmiddag verder de eerste ren met Dubai Future en de vierde ren met Laser Show, ook beide in bezit van Godolphin.

Bron: Horses.nl