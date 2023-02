Vierde DWCC-overwinning voor Adrie de Vries

In de zevende meeting van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) stond een Group II ren, de met 180.000 dollar gedoteerde Balanchine over 1800 meter op gras, en zes conditie en handicap rennen op het programma. Voor de conditieren, de Jumeirah Derby, was het prijzengeld van 200.000 dollar het hoogst en Adrie de Vries haalde de overwinning van die ren, en daarmee zijn vierde van het DWCC, naar zich toe.

Aan de Jumeirah Derby over 1800 meter op gras voor driejarigen vertrokken negen deelnemers waarvan drie uit de renstal van Godolphin afkomstig waren. Ondanks de samenwerking in de ren tussen One Nation en Highbank, twee van die drie paarden van Godolphin, legden zij het af tegen Sharar (Gun Runner x Sacre Coeur) die door Adrie de Vries werd bereden. De Vries won op 5 februari j.l. ook al met deze driejarige hengst en liet ook nu weer een knap staaltje rijkunst zien.

Perfect getimede finish

Na de start nam One Nation onder William Buick de leiding en bevond De Vries zich in het midden van het veld. Met nog 600 meter te gaan schoof de combinatie naar voren maar moest toen wachten op het moment waarop zich ruimte tussen de voorliggende paarden opende. Toen dat moment zich voordeed liet de Vries zien wat hij waard is en in een perfect getimede finish zeilde de combinatie langs One Nation om deze met een neklengte naar de tweede plek te verwijzen. Derde werd Highbank waarmee Godolphin de tweede en derde plek binnenhaalde.

‘Sharar koerste erg goed’

De Vries: “De ren ging niet echt volgens plan en het werd een beetje krap toen ik lang op het gat moest wachten. Sharar is qua formaat maar de helft van sommige andere paarden in deze ren maar hij heeft veel kwaliteit en koerste erg goed. Ik zou het liefst zien dat hij nu wat gespaard wordt voor het volgende renseizoen want dan zie je pas een echt paard.”

Sharar wordt getraind door de Bahreinse trainer Fawzi Nass die eerder vandaag te Riyadh met Qaader de met 500.000 dollar gedoteerde Saudi International Handicap won.

Morgen spannende met 2 miljoen dollar gedoteerde ren voor De Vries

Nass en De Vries zullen zich beiden gaan voorbereiden voor morgen op de Group I de Obaiya Classic over 2000 meter op zand voor Arabische volbloeds te Riyadh. In deze met 2 miljoen dollar gedoteerde ren heeft Nass zijn pupillen RB Rich Lyke Me en Hiab Al Zaman lopen waarvan De Vries de laatstgenoemde zal berijden.

Favoriet With The Moonlight wint Group II Balanchine

De vierjarige With The Moonlight (Frankel x Sand Vixen) werd de achtste merrie in de rengeschiedenis die zowel de Group II Cape Verdi als de Group II Balanchine won. In bezit van Godolphin, getraind door Charlie Appleby en bereden door William Buick liet With The Moonlight haar overige tegenstanders de hielen zien in deze ren over 1800 meter op gras. In de laatste vijfhonderd meter koers liet Buick de merrie los en het kostte haar nauwelijks moeite om de vraag van haar jockey om te versnellen te beantwoorden. De combinatie won met 4 ½ lengte voor Lyrical Poetry met Ascot Brass als derde aankomende.

Buick was dik tevreden en zei dat de merrie het koersen onder de knie begint te krijgen: “Ze heeft een goede klasse en doet alles op de juiste manier.”

Bron Horses.nl