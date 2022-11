Viervoudig Burghley-deelnemer Westwood Mariner overleden

Op 21-jarige leeftijd is de 5* eventer Westwood Mariner (v. Cult Hero xx) overleden. Onder Piggy March en Polly Stockton liep de Ier drie van de vier keer zonder hindernisfouten de cross van Burghley. De laatste paar jaar werd Westwood Mariner uitgebracht door Ella Woodhead. In 2018 ging hij met pensioen.

Ella Woodhead kocht ‘Rooney’ in 2015. De driekwart volbloed had al een mooie staat van dienst. Onder Polly Stockton werd hij vierde bij de zevenjarigen op het WK voor jonge eventers in Le Lion en hij stoomde op tot op 5*-niveau. Met Stockton liep Rooney twee keer foutloos door de cross van Burghley. Piggy March nam Rooney over in 2013. Ze won de 3* van Alnwick – Burgham en werd veertiende in Burghley 2014.

Uit advertentie gekocht

Via een advertentie kocht Ella Woodhead Rooney aan. “Mama zei: ‘Dit paard wordt dat paard voor jou, en als we nu niet bellen, krijg je hem niet’,” zei ze. “Mama belde Piggy, en ik weet niet of ze in de war was door mijn achternaam, denkend dat ik familie was van Ian Woodhead die haar les gaf, maar ik stond vooraan in de rij, ik kocht hem, en hij werd mijn een superster.”

Tweede in laatste wedstrijd

De 26-jarige Woodhead was ook succesvol met het paard. In haar laatste jaar bij de Young Riders won ze de U21 open intermediate in Oasby in 2017. Zijn laatste wedstrijdseizoen was 2018, met als hoogtepunt de tweede plaats in de CIC2* in Bicton, sindsdien genoot hij van een gelukkig pensioen.

Bron Horse and Hound