Vino Rosso wint de met 6 miljoen dollar gedoteerde Longines Breeders’Cup Classic.

De met 6 miljoen dollar door Longines gesponsorde koers Longines Breeders’Cup Classic over 2000 meter op zand, is het hoogtepunt van het Breeders’Cup evenement. In de koers waren geen Europese deelnemers ingeschreven dus het werd een Amerikaans onderonsje aangevoerd door Vino Rosso.

De vierjarige hengst Vino Rosso (Curlin x Mythical Bride) gold als derde favoriet in deze ren achter Code of Honor (die hij in september j.l, versloeg) en McKinzie. Trainer Todd Pletcher: “Wij weten dat Vinno Rosso de afstand leuk vindt en goed aankan en mijn opdracht aan jockey Irad Ortiz jr. was dat hij Vino Rosso in een positie zou laten rennen waar hij ongehinderd zijn kracht zou kunnen tonen.”

Vijf lengten

Ortiz stuurde Vino Rosso naar de buitenkant van het veld en toen McKinzie onder Joel Rosario in de laatste tweehonderd meter terugzakte greep Ortiz gelijk in en met vijf lengten won de combinatie voor McKinzie en de derde aankomende Higher Power. Favoriet Code of Honor finishte als laatste. De overwinning was voor Irad Ortiz jr. zijn vierde van dit weekend.

Vreugde en Drama

De betrokkenen van Vino Rosso vierden feest terwijl die van medestander Mongolian Groom in mineurstemming verkeerden. Alle deelnemers en het publiek baden dat er geen ongelukken tijdens het Breeders’ Cup weekend op de door velen vervloekte renbaan van Santa Anita zou plaatsvinden waar vanaf december vorig jaar tot en met gisteren 36 paarden werden geëuthanaseerd wegens been, nek en heupbreuken. Ondanks de controle van de zandbaan en de veterinaire checks voltrok zich gisteren in de slot- en tevens hoofdkoers toch het gevreesde drama toen de vierjarig Mongolian Groom verongelukte en zijn kootbeen brak. Het paard werd onmiddellijk met een trailer van de baan afgevoerd.

‘Veiligheid hoogste prioriteit’

De renleiding verkondigde dat de dierenarts hem heeft moeten laten inslapen en gaf een statement af: “De veiligheid van onze paarden en mensen is onze hoogste prioriteit. Santa Anita heeft tal van markt leidende veiligheidshervormingen doorgevoerd om de bestaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te verbeteren met de bedoeling om veilige omstandigheden te bieden. De wereldberoemde dierenarts Dr. Larry Bramlage is aangesteld om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren en de resultaten daarvan zullen worden gepubliceerd.”

Bron: Horses.nl