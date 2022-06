Afvaardiging EK Voltige Junioren en Young Vaulters bekend

Bondscoach Claire de Ridder heeft de selectie bekend gemaakt waarmee ze deze zomer zal afreizen naar het Europees Kampioenschap Voltige voor Junioren en Young Vaulters. Dit EK vindt plaats van 27 tot 31 juli in het Hongaarse Kaposvár.

De selectie wordt gevormd door:

Sam dos Santos (Retie, B) met paard Doemaar en longeur Jinte Pierik. Reservelongeur is Riane Pierik en reservepaard Charmeur

Renate Maas (Heesch) met paard Felatio en longeur Meta Jans, paard Felatio

Lut Oltmans (Heesch) met paard Doemaar en longeur Jinte Pierik. Reservelongeur is Riane Pierik en reservepaard Charmeur

Bondscoach Claire de Ridder legt hoe uit hoe haar selectie tot stand is gekomen. “Sam dos Santos heeft in de afgelopen jaren laten zien dat hij bij de top van de voltigeurs behoort. Vorig jaar won hij nog goud op het WK bij de junioren mannen en ook dit jaar heeft hij al twee CVI’s gewonnen. Zowel op zijn paard Doemaar als Charmeur weet hij goed te presteren. Ook op dit EK is hij zeker weer een medaillekandidaat. Renate Maas heeft relatief weinig ervaring buiten haar deelname aan het WK vorig jaar en drie internationale wedstrijden dit jaar, maar ze laat zien dat ze iedere wedstrijd nog groeit. Zeker in de trainingen laat ze grote sprongen zien in de constantheid van haar oefeningen. Je ziet haar iedere training en wedstrijd verder groeien. Lut Oltmans is met haar 15 jaar nog erg jong en relatief weinig ervaren, maar ze laat zich steeds constanter zien. Internationaal jurylid Rob de Bruin heeft haar proeven beoordeeld en kwam hierbij ruim boven de 6.8 uit. Hij vindt ook dat Lut zich heel erg heeft ontwikkeld en veel verbetering laat zien. Daarom neem ik haar ook mee naar de Europese Kampioenschappen deze zomer.

Bron: KNHS