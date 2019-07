Derde plek voor Claire de Ridder in Flyinge

In het Zweedse Flyinge hebben de Nederlandse voltigeurs afgelopen weekend goede prestaties neergezet. Nederlands kampioene Claire de Ridder eindigde op de derde plaats bij de senioren, Feline Jurgens pakte in de 2* de vijfde plek en Heleen Brans en Aleksandra Mazinska eindigden op de eerste plaats in de Pas de Deux.

Voor Claire de Ridder, haar longeur Christina Tetteroo en haar paard Pasca kon de wedstrijd bijna niet beter gaan. “De technische proef ging nog nooit zo goed als afgelopen weekend en ik kon niet alleen de vijf verplichte oefeningen heel goed doen, maar ook de rest van de proef ging hartstikke goed”, vertelt De Ridder enthousiast.

‘Als een aapje’

Het enige smetje op de wedstrijd was voor De Ridder het begin van haar kür, waar ze zo geconcentreerd was dat ze misgreep bij de opsprong. “Ik baal zo enorm van die fout in de kür, dat was echt heel zonde”, blikt De Ridder terug. “Doordat ik daar als een aapje voor mijn gevoel boven kwam, raakte mijn paard een beetje gespannen en toen moest ik een beetje voorzichtig doen om te voorkomen dat hij nog meer spanning zou opbouwen. Als ik dat niet had gedaan dan was het helemaal fantastisch gegaan, nu is dit een baalmomentje.”

Goede generale

Ne de eerste twee onderdelen stond De Ridder nog op de tweede plaats, maar met 7.416 kwam ze net iets te kort om de thuisvoltigerende Ella Filippa Velander voor te kunnen blijven. De Zweedse kreeg 7,544. De winst was voor de Duitse Alina Ross, die een 8,3101 kreeg. Met dit resultaat was deze wedstrijd een goede generale voor het EK dat eind deze maand in Nederland wordt gehouden voor De Ridder.

Naar Aken

Brans en Mazinska zetten met hun totaal van 7,181 een mooi resultaat neer voor Nederland in de Pas de Deux. Het duo mag niet op het EK in actie komen, omdat ze niet allebei de Nederlandse nationaliteit hebben, maar daarvoor in de plaats gaan ze naar het CHIO Aken. Voor een CVI mag de in Nederland wonende Poolse Mazinski wel voor Oranje rijden, maar voor het Ek of WK is dat niet toegestaan.

Geleend paard

Jurgens zette met haar totaal van 7.093 een mooi totaal neer, waarmee ze precies nog in de top vijf eindigde van deze 2* voor de senioren-dames. Haar prestatie is een beetje extra bijzonder omdat ze heeft gevoltigeerd met een leenpaard. “Het is echt knap van haar, omdat ze voor deze wedstrijd maar een keer heeft kunnen oefenen met dit paard”, vertelt De Ridder over haar landgenote. “Dat is echt wel een topprestatie.”

Uitslag

Bron: Horses.nl