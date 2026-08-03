EK Voltige: Isalotte van Agteren grijpt net naast bronzen medaille

Afgelopen week streden in het Franse Le Mans de jeugd voltigeurs om de Europese medailles. De beste Nederlandse prestatie kwam op naam van Isalotte van Agteren, die bij de junioren dames op een knappe vierde plaats eindigde. Met slechts 0,02 punt verschil bleef zij net naast het podium.

KNHS Door

Het voltigekampioenschap werd gelijktijdig gehouden met het EK Pony’s. Dat zorgde niet alleen voor extra publiek en veel oranje op de tribunes, maar bood ook een mooie kans om de voltigesport onder de aandacht te brengen van ruiters en supporters uit de andere disciplines.

Van Agteren tevreden

Bij de junioren dames klasse deden in totaal 40 deelnemers mee. Met de winst van de laatste twee internationale wedstrijden op zak, kon de 15-jarige Van Agteren met vertrouwen richting dit EK afreizen.

Ze kijkt met tevredenheid terug op haar kampioenschap en de behaalde prestaties. “Ik ben heel blij met mijn vierde plek en de scores, maar vooral met mijn eerste twee rondes. Mijn plicht is nog nooit zo goed gegaan.” Ook over haar paard is de voltigeur lovend. “Ik start pas sinds vorig seizoen op Dimitri Rockx. Het geeft een heel fijn gevoel dat je je paard volledig kunt vertrouwen. Daardoor kun je alles uit je oefening halen.”

Ook de twee andere Nederlandse junioren dames kunnen tevreden terugkijken, zeker gezien het feit dat zij door omstandigheden kort voor het kampioenschap van paard moesten veranderen. Maartje Evink, die uitkwam met Gepetto aan de longe van Matty Irausquin-Ubbink, eindigde als 24e. Lise Arts behaalde met hetzelfde paard de 29e plaats. De Oostenrijkse Antonia Mayerhofer werd Europees kampioen in deze klasse.

Junioren dames

4e – Isalotte van Agteren – Dimitri Rockx – Andrea Boe – score: 8,253

24e – Maartje Evink – Gepetto – Matty Irausquin-Ubbink – score: 7,166

29e – Lise Arts – Gepetto – Matty Irausquin-Ubbink – score: 6,805

Young Vaulters dames

Bij de Young Vaulters liet TeamNL eveneens zien dat het goed mee kon komen, met klasseringen dicht bij elkaar. Mette Irausquin met het paard Gepetto en longeur Matty Irausquin-Ubbink behaalde de 14e plaats. Puk van Ierland eindigde met Kaiserchief en longeur Ann Proost op de 17e plaats. Renate Maas behaalde de 19e plek met het paard Cidem de Wiseminka en longeur Nikki Profittlich. De Zwitserse Leonie Linsbichler behaalde de gouden medaille in deze klasse.

Young Vaulters dames

14e – Mette Irausquin – Gepetto – Matty Irausquin-Ubbink – score: 7,512

17e – Puk van Ierland – Kaiserchief – Ann Proost – score: 7,263

19e – Renate Maas – Cidem de Wiseminka – Nikki Profittlich – score: 7,162

Nederland levert beste paard van het toernooi

Het Pas de Deux van Faye Back en Tessa Vos eindigde op een knappe 5e plaats in het eindklassement. Een bijzondere vermelding is er voor Dobry, het paard van longeur Nienke de Wolff. Hij behaalde samen met het Nederlandse duo het hoogste paardcijfer van het gehele toernooi.

Pas de Deux

Faye Back / Tessa Vos – Dobry – Nienke de Wolff – score: 7,370

Claire de Ridder: ‘Topsport op z’n best’

Bondscoach Claire de Ridder kijkt met trots terug op het EK. “De voltigeurs hebben naar behoren kunnen presteren en sommigen zijn zelfs boven zichzelf uitgestegen. De 4e plaats van Isalotte is een uitmuntende prestatie. Ze voltigeerde een sterke wedstrijd en haar eerste kür was fenomenaal, echt topsport op z’n best.”

De Ridder vertelt dat de voorbereiding grotendeels volgens plan verliep, al moesten Lise en Maartje kort voor het EK noodgedwongen van paard wisselen. “Ze hebben zich daar goed op aangepast en vormden samen met hun nieuwe combinatie een sterk team.”

Hoewel Nederland deze keer zonder medailles huiswaarts keert, geeft het EK ervaring en perspectief richting de toekomst. Bondscoach de Ridder maakt zich nu samen met de senioren voltigeurs op voor het naderende WK in Aken.

Alle uitslagen

Bron: KNHS



