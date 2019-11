Ex-bondscoach Diana van Klaveren krijgt Zilveren KNHS-speld

Na 10 jaar neemt Diana van Klaveren afscheid als bondscoach van Voltige. Van Klaveren heeft in die jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de voltigesport in Nederland en ontving als erkenning daarvoor de zilveren KNHS speld.

Diana van Klaveren begon haar hippische instructie loopbaan bij ponyclub Poele-Way/ St. Hubertus uit Lisse. Toen Lammert Haanstra rond 1975 de voltige in Nederland introduceerde was Diana daar direct enthousiast over en introduceerde deze discipline ook bij de vereniging in de bollenstreek. Als coach van het voltigeteam van St Hubertus won Van Klaveren zeven KNHS titels. In 2000 en 2002 verscheen Diana met dit team ook aan de start op de WK’s in Mannheim en Jerez de la Frontera.

Bondscoach

In de periode dat Van Klaveren bondscoach is geweest heeft de Nederlandse voltige gestaag progressie geboekt. Zo stond er in 2013 voor het eerst sinds 1994 weer een solist (Claire de Ridder) in de finale van een Europees kampioenschap en haalde Carola Sneekes de individuele finale op het WK in Caen 2014. Speciale aandacht had Diana ook voor het Nationaal Junioren team dat onder haar leiding gestalte heeft gekregen. Een mooie zevende plaats op het WK in Ermelo dit jaar was de beloning voor de inspanningen met het Juniorenteam.

Diana van Klaveren is bondscoach geweest van 1 april 2010 en neemt aan het einde van dit jaar afscheid. Ze kijkt terug op een mooie periode. “Het is een heel leuke tijd geweest. Het is mooi om te zien dat er een ontwikkeling van de sport heeft plaats gevonden en dat er echt stappen zijn gezet. Ik kijk terug op een mooie periode. Nu is het tijd dat iemand het stokje overneemt en de sport die zich zo snel ontwikkelt verder brengt.”

Diana ontving de onderscheiding uit handen van Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS.

Bron: KNHS.nl