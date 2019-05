Goud voor Claire de Ridder

Claire de Ridder werd zondag in Ermelo gehuldigd als Nederlands kampioene bij de senioren. De Ridder was niet de enige kampioene, Nynke Veldman en Mirthe van Mensvoort wonnen Pas de Deux-goud bij de junioren en Patrick en Laila van der Craats werden samen kampioen bij de senioren.

Claire de Ridder is Nederlands Kampioen geworden in de Senioren solo rubriek met een 7.131.

Valse start

”Ik begon met een valse start in de plicht. Er zat veel verschil tussen de punten van de juryleden en daarom stond ik een halve punt achter Carola Sneekes. Zaterdag stond de technische test op het programma. We begonnen niet helemaal soepel, omdat ik met de opsprong tegen Pasca aanbotste. Ik heb me daarna heel erg goed herpakt en een hele goede technische test gevoltigeerd”, aldus De Ridder na afloop van de wedstrijd. “Vanmorgen stond de kür op het programma en hier dacht ik: wat ben ik blij dat ik hier sta op het Nederlands Kampioenschap, met mijn eigen paard en longeur. Er was een goed gevoel en ik heb niet meer aan de plaatsing en punten gedacht, maar met een fijn gevoel gevoltigeerd en daarmee de overwinning binnen gehaald”.

Zilver en brons

Het zilver was voor Carola Sneekes met een puntentotaal van 7.012. Joske van Koelen veroverde in Ermelo het brons.

Bron: KNHS