Goud voor Team Roy Rogers, Het Nationaal Junioren Team en Lotte Geelhoed

De eerste voltigekampioenen van 2019 zijn zaterdag in Ermelo gehuldigd. Bij de teams was het goud voor Team Roy Rogers en Het Nationaal Junioren Team, bij de junioren mocht Lotte Geelhoed de hoogste trede van het podium beklimmen. Het kampioenschap is nog niet voorbij, zondag staan de titels voor de Pas de Deux en voor de solo's senioren op het programma.