Individueel goud voor Sam Dos Santos op EK Voltige

In het Zwitserse Bern wordt deze week het Wereldkampioenschap voltige gehouden voor de senioren en het Europese Kampioenschap voor de young vaulters en de junioren. Donderdag was hij met de 16-jarige KWPN'er Doemaar (v. Vivaldi). al de beste bij de mannen in de individuele proef voor junioren en vandaag won hij met een score van 8.512 het goud. Zilver was er voor de Duitsland terwijl Italië het brons opeiste.