KNHS-Voltige Cup voor derde keer naar een De Wittegheit-team

Het team De Wittegheit 1 heeft de KNHS-Voltige Cup gewonnen. Op de showavond van het internationale concours Zuidbroek in Groningen op 2 januari scoorde het team onder leiding van longeur Meta Jans een fraaie 7.676. Het was voor het derde jaar op rij dat een team van deze vereniging de competitie won.

Het winnende team kwam uit in de zwaarste ZZ-klasse. Longeur en trainster Meta Jans was zeer enthousiast over de finale van de competitie. “Het ging heel goed en het liep allemaal zoals we gepland hadden. Dat is altijd even afwachten in een indrukwekkende entourage zoals in Groningen, dat geeft toch iets meer stress. Geweldig dat de organisatie de mogelijkheid biedt om deze wedstrijd hier te houden. Het was een mooie reclame voor onze sport met zoveel publiek op de tribunes. We zijn er heel blij mee.”

De reis meer dan waard

“Het is voor ons drie uur reizen vanuit Uden, maar het was het meer dan waard. Het was ook een super gelegenheid om onze kür te oefenen in een wedstrijd”, aldus Jans. “Vroeger hadden we de kampioenschappen tijdens de Hippiade in augustus, maar nu hebben we begin mei al het NK. Het wedstrijdseizoen begint pas eind maart, dus we moeten allemaal even een tandje bijzetten. Het was schitterend om dit nu te kunnen laten zien.”

Winnende teamleden

Het winnende team bestond uit: Wessel Kuijpers, Pleun van de Laar, Lisa Herwig, Ilse van Dijk, Guus van de Coer en Jinte van de Burgt. Longeur was Meta Jans.

De Wittegheit won de competitie met paard Wim, een zestienjarige ruin van Gribaldi.

Achter de winnaars mocht het team van de Nieuwe Heuvel zich als tweede opstellen. De derde prijs ging naar Hippisch Centrum Nootdorp. Juryleden in Groningen waren Heddy Boelsma en Bram Striezenau.

Uitslag KNHS-Voltige Cup 2018:

1. De Wittegheit 1 (klasse ZZ), 7.676

2. De Nieuwe Heuvel (klasse L), 7.212

3. Hippisch Centrum Nootdorp (klasse B), 7.148

4. De Wittegheit 4 (junioren), 7.032

5. Montferlandruiters (klasse Z), 7.008

6. PSV Sint Hubertus (klasse BB), 6.838

7. De Wittegheit 3 (klasse M), 5.42

Bron: Persbericht