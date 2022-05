Kubbe Nederlands kampioen voltige, Dos Santos wint de juniorklasse van CVI Ermelo

Dag drie van het CVI en NK op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo stond in het teken van de finale. Deelnemers lieten ieder hun vrije kür aan de jury zien. Bij de senioren dames is Annebeth Kubbe Nederlands Kampioen geworden, Sam Dos Santos heeft het CVI bij de junioren heren gewonnen en Team de Wittegheit 1 heeft opnieuw een mooie kür getoond. Het was een spannende dag, want de scores lagen na gisteren dichter bij elkaar.

Annebeth Kubbe is Nederlands kampioen geworden in de senioren 3* klasse. Met haar paard Evermore R en longeur Lasse Kristensen herpakte ze zichzelf na haar technische test van gisteren. In de vrije kür toonde ze oefeningen waarbij spanning en balans echt goed tot uitvoering zijn gebracht. Met een totaalscore van 7.309 is ze de beste Nederlandse 3* senior van het internationale deelnemersveld (12e plaats).

‘Heel gaaf’

Kubbe reageert: “Om na 3 jaar weer mee te mogen doen met het NK was heel gaaf. Ik was zo blij met mijn plicht, die ging heel goed samen met Evermore en Lasse. Na de Wereldbekerfinale in Leipzig gingen we vol vertrouwen de ring in. Hoewel het paard wel goed liep, was bij de technische test mijn focus minder goed.” Op de vraag hoe Kubbe zichzelf dan herpakte na deze ronde vertelt ze: “Ik heb alles gewoon los gelaten en op een positieve manier gefocust op de kür, daardoor kreeg ik er ook weer zin in. Ik dacht ‘We gaan het nu gewoon doen en laten zien’ en dat hebben wij gedaan!”

Van Koelen reservekampioen

Joske van Koelen mag zichzelf reservekampioen van Nederland noemen. Op de eerste en tweede dag steeg ze boven zichzelf uit. Dit maakte ze op de finale dag af door een nette kür op muziek te tonen (totaalscore: 6.996, 16e plaats op het CVI). Dianne van der Lee heeft een bronzen medaille behaald op het NK senioren 3* en is met een totaalscore van 6.707 19e geworden in het internationale klassement. Bij de heren heeft Quincy Felicia met paard Doemaar en longeur Jinthe van der Heijden de beste Nederlandse klassering behaald, met een totaalscore van 6.570 eindigt hij op een 8e plaats.

Bij de senioren 3* Pas de Deux zijn Sofie van der Laan en Renske van Schaik, voltigerend op Rohniro en longeur Danielle van Eijken staan zij met een 7.470 op de 4e plaats geëindigd.

De Wittegheit

Team de Wittegheit 1 heeft samen met paard Wim en longeur Meta Jans opnieuw een prachtige en originele kür op muziek laten zien. Hoewel er zeker nog ruimte voor verbetering is, kan het team met een de 4e plaats op het CVI zeer tevreden zijn (totaalscore: 7.281).

3* CVI

Winnaars van de internationale 3* CVI wedstrijd waren de Franse Lambert Leclezio (totaalscore 8.825) en Manon Moutinho (totaalscore: 8.367). Bij de Pas de Deux klasse is de Duitse combinatie Chiara Congia en Justin van Gerven op de eerste plaats geëindigd (totaalscore: 8.674). De 3* klasse bij teams werd gewonnen door het Duitse team Norka Automation (totaalscore: 8.436).

10 voor artistiek

Sam Dos Santos, die zich na gisteren al Nederlands Kampioen Junioren mag noemen, heeft ook de eerste plaats op het CVI behaald. Hij voltigeerde een fenomenale kür met als kers op de taart een 10 voor het onderdeel artistiek! De voltigeur van team De Heerevelden toont op dit CVI aan dat zijn paard Chameur en longeur Rian Pierik klaar zijn voor aankomend seizoen.

Junior

Renate Maas is als beste Nederlandse juniordame met een totaalscore van 6.895 op een knappe 11e plaats geëindigd. Lut Oltmans, die onverwachts de finale van dit CVI behaalde, heeft met een nette kür en een totaalscore van 6.684 de 15e plaats binnengesleept.

Bij de junioren 2* klasse teams is de Wittegheit Junior met paard Harval van de Guldennagel en longeur Marloes van de Akker op een 4e plaats geëindigd in het internationale klassement (totaalscore 5.468).

Bron: KNHS