Meermaals Nederlands succes op CVI Opglabbeek

Op de internationale voltigewedstrijd in Opglabbeek werden er een heel aantal goede Nederlandse resultaten neergezet. Joske van Koelen en Sam Dos Santos namen de overwinning mee naar huis bij de senioren. Ook Isalotta van Agteren deed goede zaken door de winst bij children op haar naam te schrijven. Daarentegen was zij niet de enige jeugdvoltigeur die succesvol was in Opglabbeek.

Joske van Koelen nam in de 3* senioren rubriek de overwinning mee naar huis. Met Chameur scoorde ze 7.371, waarmee ze de Amerikaanse Kylynn Ghafouri en de Belgische Lauren Vanlerberghe achter zich liet.

Sam Dos Santos

In de 3* senioren rubriek voor de mannen was het Sam Dos Santos die er met de overwinning vandoor ging. Hij scoorde het beste in de verplichte proef, maar scoorde ook hoge punten (8.232) in het vrije onderdeel. Gemiddeld kwam hij met Hero uit op 7.330, waarmee hij voorbleef op zijn landgenoot Rik Bierling.

Children

In de 2* competitie bij de children ging de overwinning naar de Nederlandse Isalotte van Agteren, die overigens ook de vierde plaats in beslag nam. Met Haranca scoorde ze 7.194, waarmee ze nipt voor bleef op landgenote Lise Arts. Zij liet met Doemaar een score van 7.131 optekenen. De Zwitserse Lena Nyffenegger maakte de top drie compleet.

Met een score van 7.775 greep de Zweedse Lena Nyffenegger de overwinning in de 1* competitie bij de children. Plaats twee en drie waren daarentegen voor Nederland. Ise Fontein werd tweede en scoorde 6.739, de derde plaats ging naar Vajen Bruinewoud met Eden (6.508).

Junioren

In de sterk bezette 2* junioren rubriek was het Isabella Delemarre die het beste Nederlandse resultaat neerzette met een vierde plaats. Ook bij de junioren (1*) lagen de scores dicht bij elkaar en werd er net naast de overwinning gegrepen. Merel Hollander werd met 6.867 tweede, achter de Duitse Maja Assenmacher. Zij liet 6.959 op het scorebord verschijnen. Mirte Ruitenbeek maakte het podium compleet. Op San Felice Z scoorde ze 6.736.

Senioren

In de 1* rubriek voor de senioren zette Andrea van Gelder het beste Nederlandse resultaat neer. Met Idaho-Ikarus zette ze een score van 6.758 neer en werd daarmee derde. De eerste en tweede plaats ging naar de Duitse voltigeurs Sofie Dienstbier en Antonia Diel. Team de Wittegheit behaalde in de squadwedstrijd een score van 5,744.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl