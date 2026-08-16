Nederland zevende in WK landenwedstrijd voltige

Dag 4 van het WK Voltige in Aken stond voor TeamNL in het teken van de landenwedstrijd. Van elk deelnemend land tonen twee solisten en het team een vrije kür. Nederland behaalde een zevende plaats. Duitsland won het goud, het zilver ging naar Frankrijk en Italië behaalde een verrassende bronzen medaille, na 3 ijzersterke rondes. Een mooie ontknoping van de laatste dag van dit voltigekampioenschap.

KNHS Door

Het was een enerverend kampioenschap voor TeamNL, waar de trainingen en wedstrijdervaring van afgelopen periode zich uitbetaalden. Op dag 1 toonden de Nederlandse voltigeurs een sterke plicht. Op dag 2 werd door velen een stijgende lijn ingezet na de technische test. Op dag 3 werden de eerste medailles verdeeld en werd de prestatie van Sam Dos Santos bekroond met een individuele zilveren medaille.

Indrukwekkende atmosfeer

Bondscoach Claire de Ridder, zelf deelnemer tijdens de Wereldruiterspelen in 2006 in Aken, kijkt trots terug: “Er is heel goed gepresteerd. De voltigeurs gingen goed om met de indrukwekkende atmosfeer en het effect dat dit soms op de paarden had. Het hoogtepunt was de zilveren medaille van de 20-jarige Sam Dos Santos.” De Ridder vertelt: “De afgelopen jaren hebben we met discipline gebouwd aan deze resultaten. Je ziet de vooruitgang, zowel bij de junioren als senioren. We willen doorbouwen aan dit succes met alles wat binnen ons handbereik ligt.” Voor Nederland is met name winst te behalen met nog meer top voltigepaarden, sluit ze af.

Landenwedstrijd is spektakel

Renske van Schaik beet met Gaborone voor Nederland het spits af. Met een 7.7 gemiddeld vertoonde ze een nette vrije kür. Ze voltigeert zowel individueel als in het team RoyRogers en kijkt trots terug op dit WK. Gevraagd naar haar hoogtepunt vertelt ze: “Individueel was dat mijn technische test. Daar ben ik gestegen terwijl ik daar normaal wat naar beneden ga qua score.”

Na Renske was zilveren combinatie Sam Dos Santos met Hero aan de beurt. Een fenomenale kür in totale harmonie met het paard bracht hen een score van 8.9. Een mooie revanche op zaterdag, waar Sam aangaf iets minder voluit te kunnen voltigeren. Hij reageert: “Het ging perfect. Het paard was ontspannen en ik kon alles laten zien wat ik wilde. Het is geweldig hier in Aken. Ik heb ervan genoten.”

Team Roy Rogers maakt het af

Aan team Roy Rogers om het af te maken en nog één keer hun kür te vertonen, waar de artistieke score een belangrijk element is. Zij voltigeerden opnieuw een sterke ronde, met als score een 7.927 als resultaat. Trainster van team Roy Rogers Cynthia Danvers vertelt over hun kür met het thema ‘De evolutie van het paardrijden’: “Het gaat over hoe het eerste paardrijden begon tot en met het hoogst haalbare: optimaal presenteren met je paard. We hebben daarom zelfs een verwijzing naar het magische Aken in onze kür en pakken verwerkt.”

Plan gemaakt

Cynthia Danvers is geen onbekende in de internationale voltigewereld. Bij de Wereldruiterspelen van 1990 en 1994 kwam Danvers zelf nog als voltigeur in actie. Naast trainer is ze dit WK ook de longeur en eigenaar van het paard Gaborone. Aken kent ze als haar broekzak. In 2006 nam haar Team Roy Rogers deel aan de WEG hier en bij het EK van 2015 was ze opnieuw van de partij met Renske van Schaik. Dat ze er in 2026, tijdens dit bijzondere WK, opnieuw bij wilde zijn, stond buiten kijf. “We hebben een plan gemaakt om hier te staan, zowel met het team als met Renske. Dat het qua paardensportdisciplines allemaal samenkomt en met de historie van 2006 en 2015, maakt het onvergetelijk en iets om hard voor naartoe te werken. De sfeer is hier geweldig.”, vertelt Danvers.

Omscholing van dressuur- naar voltigepaard

Ook met Gaborone (v. Bretton Woods), het paard waarop Renske voltigeert, heeft Danvers een bijzondere geschiedenis. Het bijna 1.87 meter hoge paard kwam eerder op haar pad omdat ze op zoek was naar een voltigepaard voor een andere internationale voltigeur. Het liep anders dan gepland en ze kreeg de kans om hem zelf te kopen.

Samen met Renske leidde Danvers Gaborone op voor de voltigesport. Dat vroeg de nodige aanpassing van het paard, dat oorspronkelijk tot Prix St. George niveau in de dressuursport opgeleid was. Bij dressuur is het de bedoeling dat het paard zich richt op de hulpen van de ruiter op zijn rug. Bij voltige moet een paard juist leren luisteren naar de longeur en zijn eigen balans en ritme behouden terwijl er meerdere oefeningen door de voltigeur op zijn rug worden uitgevoerd. Een leuk feitje is dat er dit kampioenschap drie halfbroers van Gaborone aan de start kwamen bij de Grand Prix dressuur.

“Hij wil heel graag zijn best doen en geen fouten maken”, vertelt Danvers. Juist die instelling maakt hem een bijzonder paard. Inmiddels heeft Gaborone zijn plek binnen de voltigesport gevonden en scoort hij vaak boven de 8. En buiten de voltigering? Daar heeft het imposante paard een opvallend maatje: zijn beste vriend is de stalkat.

Uitslagen Nations Cup/ Landenwedstrijd

1e Duitsland – Eindscore: 9.103

2e Frankrijk – Eindscore: 8.996

3e Italië – Eindscore: 8.771

7e – Nederland – Eindscore: 8.215

Renske van Schaik – Gaborone – Cynthia Danvers – 7.767

Sam Dos Santos – Hero – Emy dos Santos – 8.950

Roy Rogers – El Arenal – Lisette Peeters – 7.927

Bron: KNHS