Nederlands juniorenteam zevende op WK Voltige

Op de finaledag WK Voltige voor Junioren 2019 heeft het Nederlandse team een zevende plaats behaald. Trainer van het junioren team Elle van Dijk zegt namens het team: ”We hebben vandaag alles op alles gezet en met dit team onze beste kür tot nu toe neergezet."

Het Nederlandse team heeft een mooie zevende plaats behaald op dit Wereldkampioenschap met het paard Buick Hill en aan de longe Nicky Heyboer. Trainer van het junioren team Elle van Dijk zegt namens het team: ”We zijn erg trots en tevreden over onze kür. De ware perfectie verschuilt zich niet in het resultaat, maar in liefde en toewijding voor de sport”.

Duitse kampioenen