Nederlandse voltigetitels naar Van Agteren, Dos Santos en Bierling

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is afgelopen weekend het jaarlijkse internationale voltige evenement gehouden. Naast de internationale rubrieken op dit CVI, waren er ook meerdere Nederlandse titels te verdienen. Bondscoach Claire de Ridder zag haar pupillen sterk presteren en is enthousiast. Junior Isalotte van Agteren won de juniorenrubriek en werd Nederlands kampioen, bij de young riders werd Sam dos Santos Nederlands Kampioen (vierde plaats internationaal) en Rick Bierling won bij de senioren (en werd tweede internationaal).

Een bijzondere prestatie werd geleverd door junior Isalotte van Agteren, zij won in een sterk en groot deelnemersveld de internationale junioren rubriek. Met die prestatie wist ze ook overtuigend het Nederlands Kampioenschap te winnen. Met een derde plaats in de internationale wedstrijd deed ook Lise Arts het zeer goed en zij kreeg zilver omgehangen in de Nederlandse titelstrijd. Brons was hier voor Isabella Delamarre.

Perspectieventeam

Bondscoach Claire de Ridder kan haar geluk niet op. “Eerst hadden we alleen Sam dos Santos die met de besten mee kan doen bij de jeugd, nu hebben we ook deze geweldige dames. Isalotte en Lise zijn allebei ook nog echt heel jong, en zouden zelfs nog bij de Children mogen starten, ik ben echt heel trots op hun prestaties. Alle meiden komen voort uit het perspectieventeam, geweldig om te zien hoe dat zijn vruchten afwerpt. Ze hebben laten zien dat ze internationaal mee kunnen doen om de medailles.”

Solide verrichtingen

Bij de Young Vaulters ging het goud naar Sam dos Santos. Door wat onrust bij zijn paard, realiseerde Sam geen topscore, maar hij wist nog wel op een fraaie vierde plaats in het internationale veld te eindigen. Zilver ging hier naar Yara Zomer die in het sterke internationale veld in haar klasse knap vierde werd. Brons was voor Mirte Ruitenbeek.

Bij de squads was het deelnemersveld niet heel groot, maar bondscoach De Ridder is blij met wat ze heeft gezien. “Alle drie de Nederlandse teams hebben het goed gedaan. Roy Rogers liet een solide verrichting zien en het team van Horst aan de Maas is nieuw, maar deed het heel netjes. Beide teams hebben ook een eerste kwalificatiepunt behaald voor het EK later dit jaar.”

Senioren

Rick Bierling wist bij de senioren heren op te klimmen naar een tweede plaats in een sterk deelnemersveld met een mooie score die goed was voor de Nederlandse titel. Claire: “Rick heeft het heel knap gedaan, hij heeft geen fout gemaakt de hele wedstrijd en was super constant”. Renske van Schaik en Elle van Dijk wonnen in dit gecombineerde klassement zilver en brons. “Renske was heel steady in alle drie de rondes. Elle komt terug van een blessure en heeft wat trainingsachterstand, maar deed het super netjes”, laat de bondscoach enthousiast weten.

Uitslag Nederlands kampioenschap Voltige

Junioren:

1. Isalotte van Agteren (longeur Andrea Boe, paard Dimitri Rocks)

2. ⁠Lise Arts (Longeur Christina Ender, paard Iggy)

3. ⁠Isabella Delemarre (longeur Meta Jans, paard Falatio)



Young Vaulter

1. Sam dos Santos (longeur Annebeth Kubbe, paard Evermore)

2. ⁠Yara Zomer (longeur Maureen Hekert, paard Escape)

3. ⁠Mirte Ruitenbeek (longeur Sofie van der Laan, paard Escada-Piaget)



Squad

1. Roy Rogers (longeur Lisette Peeters, paard El Arenal)

2. Team Horst aan de Maas (longeur Kristina Kunze, paard Fuer Dich 6)

3. ⁠De Wittegeit (longeur Meta Jans, paard MacGregor Van T Studutch)

Senioren:

1. Rik Bierling (longeur Maureen Hekert, paard Escape)

2. ⁠Renske van Schaik (longeur Cynthia Danvers, paard Gaborone)

3. ⁠Elle van Dijk (longeur Christina Ender, paard San Felice Z)

Kijk hier voor alle uitslagen