Nederlandse voltigeur Sam Dos Santos wereldkampioen junioren

Op een teleurstellende dag voor hippisch Nederland (Blom en Boonzaaijer uit Olympische strijd), haalt een voltigeur de stemming op met een (voor Nederland) unieke prestatie. Sam Dos Santos is op het WK Voltige in Le Mans wereldkampioen geworden bij de junioren. En daarmee schrijft hij geschiedenis: Dos Santos is de eerste Nederlander ooit die een individuele titel behaalt in de discipline voltige.