Nederlandse voltigeurs laten indruk achter in Saumur: ‘We zijn goed op weg’

Afgelopen weekend was een grote delegatie Nederlandse voltigeurs afgereisd naar het Franse Saumur voor een internationale voltigewedstrijd. Voor de junioren en de senioren was het een belangrijke observatiewedstrijd richting de Europese en Wereldkampioenschappen later dit jaar. Uiteraard was bondscoach Claire de Ridder aanwezig om de verrichtingen van de voltigeurs op de voet te volgen. En ze was erg onder de indruk van de Nederlandse prestaties.

Bondscoach Claire de Ridder kijkt met een tevreden gevoel terug op de internationale wedstrijd in Saumur: “We hebben een glimp gezien van het hoge niveau wat Nederland heeft te bieden. Er waren voltigeurs die boven zichzelf uitstaken en geweldige prestaties hebben laten zien, maar er waren ook dingen die minder goed gingen. We zijn in Nederland goed op weg met een bredere groep op niveau. Daarbij wordt het niveau van wat we laten zien steeds hoger. We worden echt een land om rekening mee te houden op wedstrijden. Het is nu alleen belangrijk om dat niveau vast te houden en nog constanter te gaan presteren.”

Sam dos Santos buitenaards

De Ridder vervolgt: “Eén van de uitblinkers in Saumur was absoluut Sam dos Santos. In de 2* juniorenrubriek won hij met overmacht met een 8.247. Deze jongen is echt buitenaards, wat hij laat zien is ongelofelijk. Na zijn gouden medaille op het WK Junioren vorig jaar laat hij zien dat hij nog steeds de beste is en met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Dat is veelbelovend voor het EK later dit jaar.”

Annebeth Kubbe stijgt boven zichzelf uit

“Ook Annebeth Kubbe steeg boven zichzelf uit bij dames in de 3* seniorenrubriek. Met een totaalscore van 7.282 wist ze de jury te overtuigen en pakte ze haar eerste overwinning op een grote internationale wedstrijd. Joske van Koele eindigde in deze rubriek als derde en is bezig aan een vogelvlucht richting de top. Zij is een hele mooie en artistieke voltigeur en maakt momenteel grote stappen. Mooi om te zien dat ze in Saumur zichzelf goed kon laten zien. In de 3* wedstrijd voor de seniorenteams was het deelnemersveld beperkt, maar De Wittegheit heeft zeer netjes gepresteerd door bovenaan te eindigen. Met hun mooie score in de Kür hebben ze laten zien dat ze bij de topteams horen.”

Op weg naar Aken

De Ridder: “De volgende internationale wedstrijd op de wedstrijdkalender voor de voltigeurs is Aken van 24 tot 26 juni. Deze wedstrijd in Saumur was een goede voorbereiding op Aken, wat echt een prestigieuze wedstrijd is en veel spanning met zich meebrengt. Aken is voor de senioren tevens de laatste observatiewedstrijd voor het WK in Herning deze zomer. De voltigeurs hebben in Saumur al laten zien wat ze in huis nemen en we kunnen nu vol vertrouwen verder trainen richting Aken.”

Uitslag

Bron: KNHS