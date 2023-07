Nederlandse voltigeurs vierde op WK in Flyinge: ‘Ontzettend dichtbij een medaille’

De Nederlandse voltigeurs mochten in het Zweedse Flyinge nog eenmaal in actie komen op het Europees Kampioenschap Voltige voor senioren. Op zondag stond de afsluitende landenwedstrijd op het programma waarbij Nederland op een nette vierde plaatst eindigde.

Het Europees Kampioenschap voor senioren vond afgelopen week gelijktijdig plaats met het Wereldkampioenschap Voltige voor Junioren en Young Vaulters. Sam Dos Santos pakte zaterdag al individueel het goud bij de heren junioren.

Net het podium gemist

Op zondag was het de beurt aan de senioren op hun EK om de laatste keer hun beste beentje voor te zetten. Annebeth Kubbe en Joske van Koelen voltigeerden beiden individueel een mooie Kür. Dit resultaat werd opgeteld bij de score van Team De Wittegheit op paard Wim onder leiding van longeur Meta Jans. Dit zorgde gezamenlijk voor een keurig resultaat van 8.013 waarmee Nederland met slechts zeer miniem verschil een podiumplek misliep. Maar alsnog een zeer verdienstelijke vierde plaats voor onze Nederlandse voltigeurs en een mooie afsluiting van de voltigekampioenschappen in Zweden.

Fantastische gouden medaille

Bondscoach Claire de Ridder kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen week. Ze vertelt: “De gouden medaille van Sam op het WK Junioren was natuurlijk fantastisch. Echt heel erg knap. Het was zeker geen makkelijke wedstrijd voor hem, maar het is toch gelukt.

Kubbe 8ste: ‘beste prestatie ooit van Nederlandse vrouw’

“Ook de achtste plaats van Annebeth Kubbe op het EK senioren bij de dames was super knap. De beste prestatie ooit van een Nederlandse vrouw op een groot kampioenschap. Dit resultaat biedt veel perspectief voor de toekomst.”

Net vierde in Nations Cup

“Het was wel een beetje balen dat we net vierde werden in de afsluitende Nations Cup. We waren echt ontzettend dichtbij een medaille en dan is het jammer dat het nét niet lukt. Aan de andere kant hebben ze allemaal heel goed gepresteerd en daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. Het paard Wim van Team de Wittegheit heeft zich heel goed herpakt nadat hij eerder in het kampioenschap bij de squadwedstrijd erg overstuur raakte. Hij was in de Nations Cup zelfs één van de beste paarden volgens de jury. Een paar jaar geleden hadden we nooit kunnen denken dat we nu zo dicht bij het podium in de landenwedstrijd zouden eindigen. Hopelijk kunnen we zo constant blijven presteren en pakken we de volgende keer wel die podiumplek.”

Bron: KNHS