NK Voltige weer terug op de kalender

Na twee jaar afwezigheid vanwege alle coronamaatregelen keert het Nederlands Kampioenschap Voltige weer terug op de wedstrijdkalender. Het NK zal plaatsvinden tijdens het CVI in Ermelo van 29 april tot en met 1 mei 2022. De beste voltigeurs van Nederland komen dat weekend in actie om te strijden om de felbegeerde Nederlandse voltigetitels.

Het NK is onderdeel van het CVI dat op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo wordt gehouden. Er wordt een CVI2* en CVI3* georganiseerd voor senioren. Voor zowel junioren als Young vaulters staat een CVI2* op het programma. Er wordt een mooi deelnemersveld uit het binnen- en buitenland aan de start verwacht.

Tijdens het Nederlands Kampioenschap wordt in de volgende klassen gevoltigeerd;

• Teams klasse ZZ

• Teams klasse junioren

• Solo’s klasse ZZ (dames en heren in één klassement)

• Solo’s klasse junioren (dames en heren in één klassement)

• Young Vaulter (dames en heren in één klassement)

• Pas-de-Deux klasse ZZ

• Pas-de-Deux klasse junioren

Bron: KNHS