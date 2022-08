Renate Maas van EK Voltige naar WK Voltige

De zomerperiode staat voor de paardensport altijd volledig in het teken van internationale kampioenschappen. Zo ook voor voltige. Afgelopen zondag was de finaledag van het Europees Kampioenschap Voltige voor junioren en young vaulters in het Hongaarse Kaposvar. Voor Nederland was Renate Maas (17) het meest succesvol. Na het EK vertrekt ze deze week naar na het WK in Herning.

Voor Nederland kwamen twee jonge dames aan de start. Renate Maas (17) liet met longeur Meta Jans en paard Falatio een nette kür zien, zij was het enige meisje dat een salto sprong. Renate behaalde met haar oefening een 6.708 en eindigde daarmee op een 20e plek. Een knappe prestatie in het sterke Europese deelnemersveld. De andere Nederlandse deelnemer was Lut Oltmans (15), zij wist zich helaas niet te kwalificeren voor de finaledag. Meta Jans had voltigepaard Falatio alle dagen fijn aan het lopen.

WK Herning

De senioren vertrekken vandaag en morgen naar het WK in Herning. Daar komen Annebeth Kubbe, Joske van Koelen, Renske van Schaik, Sam Dos Santos en het team van de Wittegheit met hun longeurs en paarden in actie. Renate Maas gaat van het Europese kampioenschap naar het Wereldkampioenschap, zij maakt namelijk deel uit van het team van Wittegheit.

Bron: KNHS