Sam Dos Santos begint goed aan WB finale: ‘Echt geweldig’

Sam Dos Santos is de Wereldbekerfinale voltige in Omaha uitstekend begonnen met de tweede plaats in het eerste onderdeel, de technische test. Het Nederlandse talent moest alleen de Duitser Jannik Heiland voor laten gaan. Sam ontving een score van 7.952 van de jury. “Het begin was echt goed, steady. Ook de afsprong ging heel goed”, vertelt Sam na afloop.

Sam Dos Santos geniet van zijn deelname in Omaha: “Het was echt geweldig, een enorme ervaring in deze ring. Het publiek was heel enthousiast. Echt geweldig. Mijn afsprong was echt wel heel goed. Dit is wel een hele goede score in mijn eerste wereldbekerfinale. Ik heb wel eens eerder deze score gehad, maar niet eerder in een wereldbeker. Mijn paard Max liep heel goed. Ik heb een paar keer met hem getraind in Duitsland om hem beter te leren kennen.”

Uitnodiging voor Omaha

Sam Dos Santos kreeg van de FEI een uitnodiging voor de Wereldbekerfinale na zijn uitstekende prestaties op het WK vorig jaar in Herning. Hij voerde zijn oefeningen uit op het Duitse paarde Max, waarvoor Sam vanuit zijn woonplaats Retie speciaal naar Duitsland reisde om met de schimmel te trainen.

Tweede onderdeel

Zaterdag is het tweede onderdeel van de finale en worden de beide resultaten bij elkaar opgeteld.

Uitslag

Bron: KNHS