Sam Dos Santos bovenaan bij individuele proef voor junioren op EK Bern

In het Zwitserse Bern wordt deze week het Wereldkampioenschap voltige gehouden voor de senioren en het Europese Kampioenschap voor de young vaulters en de junioren. Vanmorgen was Sam Dos Santos de beste bij de mannen in de individuele proef voor junioren op het EK in Bern. Met de 16-jarige KWPN'er Doemaar (v. Vivaldi) kreeg hij de hoogste score van 8,334. Van het jurylid bij F ontving hij het hoogste puntentotaal van 8,963.

Dos Santos heeft al vele successen behaald. Afgelopen jaar werd hij Europees Kampioen junioren met Chameur (v. United) in Flyinge. Hij is goed op weg om deze prestatie deze week met Doemaar te evenaren in Bern. In 2019, 2022, 2023 en 2024 werd hij Nederlands Kampioen junioren solo. In 2021 werd hij in Le Mans Wereldkampioen junioren heren solo met Chameur.

Roguski en Heitmann

De Pool Jakub Roguski eindigde met de 17-jarige Nugat (v. Butanol) op de tweede plaats. De jury beoordeelde hun optreden met 8,052. De Duitser Lukas Heitmann werd derde met Cleiner Onkel T OLD (v. Corlensky G). Het duo kreeg 7,997.

