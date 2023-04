Sam dos Santos en Sofie van der Laan winnen in Grote-Brogel

Op de internationale voltigewedstrijd in het Belgische Grote-Brogel, waren er twee Nederlandse overwinningen te vieren. Bij de junioren ging Sam dos Santos er met de winst vandoor, dankzij een mooie 8,160. In de 2* competitie bij de senioren was de winst voor Sofie van der Laan, die 7,241 scoorde.

Nadat Sam dos Santos zijn visitekaartje af gaf met de tweede plaats op de Wereldbekerwedstrijd in Omaha op een geleend paard, deed hij dit weekend weer ‘gewoon’ bij de junioren mee, op de KWPN’er Doemaar. Dos Santos scoorde verreweg het beste in de verplichte proef, maar zag zijn score wat teruglopen in de eerste vrije oefening. Daarmee werd het nog heel spannend tussen hem en de Deense Josephine Vedel Sondergaard Nielsen. In de tweede vrije oefening was er echter weer een topscore voor Dos Santos, waardoor hij met de winst kon gaan strijken.

Senioren

Sofie van der Laan won de 2* wedstrijd bij de senioren, maar niet alleen zij had een goed weekend in België. Voor Nederland werd bovendien Yara Zomer derde in deze rubriek. Zij scoorde 6.794. De winst in de 3* wedstrijd voor senioren was voor de Duitse Alina Ross. Zij voltigeerde naar 8,263.

Bron: Horses.nl